В Челябинске горе-мать выбросила своих двоих детей в окно

38-летняя женщина выкинула в окно своего 3-х летнего сына, который скончался на месте еще до приезда кареты скорой помощи. После этого 12-летнего сына, за его жизнь сейчас еще борются врачи. Горе-мать умерла на месте. Согласно информации следственных органов, женщина работала заведующей детским садом.





Также сообщается о том, что накануне трагедии женщина поссорилась с мужем, который проживал отдельно. Когда женщина перестала отвечать на звонки и сообщения мужчина поспешил к двери дома, но ему уже никто не открыл.

Семья до этого происшествия не состояла на учете в ПДН, но известно о том, что мужчина имел судимость. Детали трагедии, причины конфликта между мужчиной и женщиной в понедельник 13 июня выясняют правоохранительные органы.





Старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков уточнил, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, устанавливаются все детали происшествия.

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