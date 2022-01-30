Мама восьмерняшек Надя Сулеман отметила 13-й день рождения своих детей

Надя Сулеман приобрела статус знаменитости, когда 26 января 2009 года родила сразу восьмерых детей. Сейчас ее малыши — подростки: Нария, Исайя, Малия, Иеремия, Ной, Иосия, Иона и Макай отмечают свое 13-летие. Чтобы отпраздновать это событие, их мать опубликовала восхитительное воспоминание о своих восьмерняшках, когда они были в дошкольном возрасте. Она обнимается со своими малышами и их отцом Эдвардом Сулеманом на диване, и каждый ребенок делает свое очаровательное выражение лица.

Она души не чаяла в своих детях после того, как пожелала им счастливого дня рождения в подписи со сладким сообщением. «Вы все становитесь одними из самых добрых, скромных, благодарных и любящих людей, которых я когда-либо знала», — написала она.

«Каждый из вас обладает редкими и уникальными характеристиками и не похож ни на одного другого ребенка вашего возраста, особенно в нашем современном обществе».

Затем она перечислила черты, которые больше всего любит в каждом из своих детей, назвав их «бескорыстными, альтруистичными, нематериалистическими, любящими, боязливыми последователями Бога». Она сказала, что впечатлена тем, как сильно ее дети «любят и хотят служить другим», и чувствует, что ее дети превосходят всех остальных. «Вы не являетесь последователями этого мелкого мира, но Бога, который создал вас и любит вас безоговорочно. Я не знаю, что я могла сделать, чтобы заслужить такое обильное благословение. Я люблю тебя», — заключила она.

В то время как она опубликовала ретро-фотографию восьмерых на их день рождения, 13-летние дети выглядят такими взрослыми в некоторых других ее постах. В ноябре 2021 года она продемонстрировала своих подростков в посте в Instagram, которые тусовались в фуд-корте, как это делают подростки. Двое ее сыновей и одна дочь позируют у освещенного дерева. И они определенно выросли на несколько футов после фотографии, которую она загрузила на 13-й день рождения.

На втором снимке одна из ее дочерей выглядела такой зрелой, на ней был свитер, и она улыбалась в камеру. Остальные четверо ее детей позировали для группового селфи на последней фотографии. Дети Октомамы продолжают расти, она любит их с каждым днем все больше и больше.