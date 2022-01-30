Мама восьмерняшек Надя Сулеман отметила 13-й день рождения своих детей
30.01.2022 20:15 / В мире / Прочли: 174 человек
Восьмерняшкам Нади Сулеман из знаменитой «Октомамы» сейчас 13 лет, и они выглядят такими взрослыми на недавно опубликованных фотографиях, которые их мама опубликовала.
Надя Сулеман приобрела статус знаменитости, когда 26 января 2009 года родила сразу восьмерых детей. Сейчас ее малыши — подростки: Нария, Исайя, Малия, Иеремия, Ной, Иосия, Иона и Макай отмечают свое 13-летие. Чтобы отпраздновать это событие, их мать опубликовала восхитительное воспоминание о своих восьмерняшках, когда они были в дошкольном возрасте. Она обнимается со своими малышами и их отцом Эдвардом Сулеманом на диване, и каждый ребенок делает свое очаровательное выражение лица.
Она души не чаяла в своих детях после того, как пожелала им счастливого дня рождения в подписи со сладким сообщением. «Вы все становитесь одними из самых добрых, скромных, благодарных и любящих людей, которых я когда-либо знала», — написала она.
«Каждый из вас обладает редкими и уникальными характеристиками и не похож ни на одного другого ребенка вашего возраста, особенно в нашем современном обществе».
Затем она перечислила черты, которые больше всего любит в каждом из своих детей, назвав их «бескорыстными, альтруистичными, нематериалистическими, любящими, боязливыми последователями Бога». Она сказала, что впечатлена тем, как сильно ее дети «любят и хотят служить другим», и чувствует, что ее дети превосходят всех остальных. «Вы не являетесь последователями этого мелкого мира, но Бога, который создал вас и любит вас безоговорочно. Я не знаю, что я могла сделать, чтобы заслужить такое обильное благословение. Я люблю тебя», — заключила она.
В то время как она опубликовала ретро-фотографию восьмерых на их день рождения, 13-летние дети выглядят такими взрослыми в некоторых других ее постах. В ноябре 2021 года она продемонстрировала своих подростков в посте в Instagram, которые тусовались в фуд-корте, как это делают подростки. Двое ее сыновей и одна дочь позируют у освещенного дерева. И они определенно выросли на несколько футов после фотографии, которую она загрузила на 13-й день рождения.
На втором снимке одна из ее дочерей выглядела такой зрелой, на ней был свитер, и она улыбалась в камеру. Остальные четверо ее детей позировали для группового селфи на последней фотографии. Дети Октомамы продолжают расти, она любит их с каждым днем все больше и больше.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Леонида Куравлева похоронили рядом с женой, без которой он так и не смог научиться жить!
01.02.2022 17:37 / ПроисшествияАктер Леонид Куравлев умер на прошлых выходных, а сегодня его отпевали в Центральной клинической больнице. Пос...
Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы
30.01.2022 22:14 / Шоу-бизнесОтца Марата Башарова не стало в августе 2021 года. Об этом стало известно ему по телефонному звонку от брата. ...
Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?
30.01.2022 21:43 / ФинансыСовсем недавно стало известно про смерть актера Леонида Куравлева. Последний месяц здоровье артиста сильно бес...
Скончался народный артист Леонид Куравлев
30.01.2022 21:10 / ПроисшествияПоследние годы жизни актер Леонид Куравлев прожил достаточно затворнической жизнью: не выходил на публику, не ...
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук откровенно рассказала о взглядах на жизнь, деньги
30.01.2022 20:50 / ФинансыПредпринимательница, основательница и генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук который го...
Муж Гоар Аветисян назвал причину своего ухода от знаменитой жены
29.01.2022 22:58 / Шоу-бизнесНесколько месяцев назад знаменитая визажистка и блогер Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Сергеем. У п...
Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера
29.01.2022 22:20 / ПроисшествияНеделю назад в СМИ появились печальные новости о том, что популярный советский и российский актер Арнис Лицити...
Хлои Кардашьян отреагировала на похождения в клубе Тристана Томпсона
27.01.2022 21:12 / В миреХлоя Кардашьян соблазнительно позировала в своей машине на новых фотографиях и упомянула «предательство», кото...
Елена Блиновская выставила прейскурант за просмотр своих историй в Инстаграм
27.01.2022 20:59 / ИнтернетБлогер Елена Блиновская вновь удивила своих поклонников. Отныне она решила, что будет подготавливать платный к...
Изможденную и с косынкой на голове Марину Хлебникову засняли в больнице
27.01.2022 20:30 / ПроисшествияЕще в ноябре 2021 года певица Марина Хлебникова пострадала в результате ужасного пожара в собственной квартире...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар