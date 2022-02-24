Леонид Ярмольник выразил слова поддержке Валерию Тодоровскому в связи со смертью его супруги

Так, Леонид Ярмольник держит связь с кинорежиссером. Валерий Тодоровский сейчас находится за границей в США, вместе со своей дочерью. 68-летний актёр пытается поддерживать его семью в трудные для него моменты.





Леонид Ярмольник рассказал на шоу «Антонимы» на YouTube, что он смотрит всё, что посоветует 59-летний Валерий. «Он будто наставник мне. Валерий Тодоровский обладает изумительным вкусом и избирательностью. Это человек, который никогда не подведёт зрителей, все его фильмы мне по душе. Сотрудничаю с ним уже более 25 лет…», - рассказал Леонид Ярмольник.





Через некоторое время, на том же шоу актёр и интервьюер выразили скорбь из-за смерти жены режиссёра. «Сочувствую Валерию Тодоровскому из-за кончины супруги. Перед шоу был с ним на связи по телефону, огромные ему соболезнования», - поделился Леонид Ярмольник.

Стоит напомнить, что Евгения Брик скончалась из-за онкологического заболевания. Она находилась на 41-году жизни и всячески пыталась побороть тяжелую болезнь. Актриса всеми способами скрывала эту информацию от общественности, поэтому только близкие актрисы знали про её серьёзный недуг.





Журналистка одного из источников сообщает, что Евгения Брик не желала, чтобы кто-то узнал про её тяжелый недуг, а после этого обсуждал и мусолил как хотел это. Женя бесконечно любила свою дочь Зою, своего мужа Валерия Тодоровского, маму и сестру. «Выражаю огромные соболезнования актёру, ведь теперь им предстоит научиться жить без Евгении Брик… Светлая ей память», - закончила журналистка Катерина Гордеева.