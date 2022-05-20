Валерий Меладзе размышляет о завершении карьеры

В своем личном блоге Валерий Шотаевич рассказал, что намерен сменить род деятельности и сразу же уверил фанатов, что без заработков он не останется. Многие тут же устремились делать выводы, что вряд ли артист заработает в таком же уровне, как получал гонорары от выступлений.





«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды.

Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям», — поделился 56-летний Меладзе.





Напомним, что Валерий Меладзе стал объектом для длительных обсуждений после высказываний о политической ситуации в России еще в конце февраля. После этого начали поговаривать, что артист больше не будет выступать с концертами, но один концерт в столице ним был проведен. Позже появились слухи о том, что Меладзе переехал во Францию.





Артист прокомментировал слухи таким образом:

«Написанное здесь является абсолютной неправдой. Вся объективная информация только на официальных аккаунтах», - отреагировал артист.

Напомним, Валерий Меладзе живет в браке с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Вместе пара воспитывает двоих сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.