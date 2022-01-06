После бурной вечеринки Валерия Меладзе Альбина Джанабаева опубликовала смешное видео с участием дочери
06.01.2022 20:37 / Шоу-бизнес / Прочли: 830 человек
На днях Валерий Меладзе выступил с концертной программой на закрытом гала-вечере в ОАЭ. Во время одной из последних песен исполнителя несколько десятков девушек буквально атаковали просто на сцене.
Поднялись и начали подтанцовывать, а позже имитировать танцы, объятия и поцелуи, как известном клипе «Океан и три реки» вместе с группой «ВИА Гра». Тогда известный романтик отечественной эстрады попросил приглашенных гостей не публиковать в социальной сети фотографии, дабы у него не возникло проблем с женой Альбиной Джанабаевой.
Певица после этого события решила ответить фанаткам в социальной сети, кому на самом деле принадлежит сердце музыканта.
В Видео ролике пара предстала перед зрителями с огромными синяками под глазами и весьма уставшим видом, показывая, как сильно не дает выспаться им совместная дочь. Супруги пытаются понять, почему ребенок не дает выспаться родителям, и сама не спит?
В ролике Валерий задает вопрос: «Альбинушка, мы что опять всю ночь не спали?» Каждый раз супруга находит опавдание бессонной ночи: «Зубки, животик, полнолуние, снег или ветер!»
Смешной ролик экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подписала так: «Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже к депрессии. Рассказываем, сколько нужно спать ребенку и взрослому. А также, как улучшить сон».
Получается, что произошедшее в Дубае не повлияло на взаимоотношения в паре, семейного конфликта не случилось, а 42-летняя Джанабаева опубликовала весьма веселое видео, которое весьма порадовало фанатов.
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