После бурной вечеринки Валерия Меладзе Альбина Джанабаева опубликовала смешное видео с участием дочери

Поднялись и начали подтанцовывать, а позже имитировать танцы, объятия и поцелуи, как известном клипе «Океан и три реки» вместе с группой «ВИА Гра». Тогда известный романтик отечественной эстрады попросил приглашенных гостей не публиковать в социальной сети фотографии, дабы у него не возникло проблем с женой Альбиной Джанабаевой.

Певица после этого события решила ответить фанаткам в социальной сети, кому на самом деле принадлежит сердце музыканта.

В Видео ролике пара предстала перед зрителями с огромными синяками под глазами и весьма уставшим видом, показывая, как сильно не дает выспаться им совместная дочь. Супруги пытаются понять, почему ребенок не дает выспаться родителям, и сама не спит?

В ролике Валерий задает вопрос: «Альбинушка, мы что опять всю ночь не спали?» Каждый раз супруга находит опавдание бессонной ночи: «Зубки, животик, полнолуние, снег или ветер!»

Смешной ролик экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подписала так: «Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже к депрессии. Рассказываем, сколько нужно спать ребенку и взрослому. А также, как улучшить сон».

Получается, что произошедшее в Дубае не повлияло на взаимоотношения в паре, семейного конфликта не случилось, а 42-летняя Джанабаева опубликовала весьма веселое видео, которое весьма порадовало фанатов.