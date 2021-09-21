Вместо интернет-банкинга: сервис "ФИНОМ" для предпринимателей

FINOM позволяет своим клиентам пользоваться всеми сервисами традиционного банка (платежи, получение и отправка денег, снятие средств, хранение карт), но быстрее и эффективнее. С FINOM они имеют возможность создать учетную запись за несколько секунд, проверять баланс на лету, обращаться в службу поддержки в реальном времени, мониторить свои траты и доходы и распределять их по категориям в соответствии со своими привычками. Клиенты российских стартаперов получают IBAN, физические и виртуальные карты, а также возможность управлять, с какого счета им лучше всего совершить ту или иную транзакцию.

При этом бизнес-аккаунт пользователя защищается страхованием вкладов (в размере до 100 000 €), предоставляющимся клиенту согласно соответствующим правилам и законодательным актам той страты, в которой он находится. Кстати, на данный момент "ФИНОМ" действует в Германии, Франции и Италии. Соответствующую информацию можно найти на https://finom.co/. Но только этими странами амбициозные планы предпринимателей не ограничиваются: они планируют работать также и с другими европейскими клиентами. В частности, в планах Польша и Швейцария как страны, в которых практически не развит интернет-банкинг.

FINOM - это компания, клиенты которой могут быть уверены в том, что их деньги в надежных руках, потому что она гарантирует самый высокий уровень безопасности. Сервис предоставляет им массу возможностей, например, можно отслеживать свои расходы и доходы, а также у каждого пользователя всегда будет возможность разбить денежные потоки на категории. При этом существенная часть функций совершенно бесплатная, а те, за которые нужно платить, обходятся недорого. Стоимость обычного пакета составляет 25 евро, а обслуживание ВИП-класса обойдется в смешные по европейским меркам 110 евро.

Таким образом, компания "ФИНОМ" полностью покрывает потребности пользователя и обеспечивает ему качественное обслуживания. Введенные ею новые стандарты ведения бизнеса - это пример того, как именно сегодня нужно управляться с финансами.