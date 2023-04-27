Вещи с символикой ЧВК «Вагнер» появились в интернет-магазине «Юнармии»

Об этом сообщается на официальном сайте маркета.

Согласно опубликованной информации, представители магазина работают только с юридическими лицами. Минимальная сумма заказа составляет 30 тысяч рублей.

В ассортименте можно найти кепки, футболки и шевроны с символикой ЧВК «Вагнер». Стоимость варьируется от 340 до 1980 рублей.

Напомним, что штурмовые отряды «оркестра» зарекомендовали себя как эффективное подразделение в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Они успешно продвигаются на Бахмутском направлении, где перемалывают силы противника, лишая ВСУ возможности пойти в контрнаступление на других участках фронта.