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Звезду реалити-шоу Дженни Нгуен уволили за расистские публикации в социальной сети
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Звезду реалити-шоу Дженни Нгуен уволили за расистские публикации в социальной сети

25.01.2022 22:22 / Шоу-бизнес / Прочли: 485 человек

Исполнительный продюсер «Настоящих домохозяек» Энди Коэн назвал посты, за которые Дженни извинилась, «отвратительными» в своем шоу SiriusXM.

Браво уволил 44-летнюю звезду сериала «Настоящие домохозяйки из Солт-Лейк-Сити» Дженни Нгуен после того, как в Facebook всплыла серия противоречивых постов. Канал объявил, что прекратит съемки с ней во вторник, 25 января, принося извинения фанатам за то, что они не предприняли никаких действий раньше. Продюсер и ведущий Watch What Happens Live Энди Коэн также упомянул о дискуссиях о том, как реагировать на сообщения, которые он назвал «отвратительными и расстраивающими», в своем шоу SiriusXM «Radio Andy». 
Помимо объявления о «прекращении съемок» с Дженни, канал также сообщил, что работает над улучшением того, кто будет частью актерского состава реалити-шоу «RHOSLC» в будущем. 
«Мы признаем, что не предприняли надлежащих действий после того, как наше внимание привлекли ее оскорбительные посты в социальных сетях. Двигаясь вперед, мы будем работать над улучшением наших процессов, чтобы принимать более обоснованные и продуманные решения о кастингах», — говорится в заявлении канала.
Во время трансляции Энди сказал, что не может делиться подробностями дискуссий в то время, но упомянул Дженни о скандальных постах в Facebook от 2020 года.
 «Посты были очень расстроенными — по праву — и тревожными», — сказал он. Энди кратко спросил о полемике во время эпизода своего ток-шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире» в понедельник, 24 января, с бывшей партнершей Дженни по фильму Лизой Барлоу. Лиза сказала, что не «потворствует» сообщениям. «Я полностью против расизма. Я надеюсь, что всем станет лучше», — сказала она. «Я не заглядывала на страницу Дженни в Facebook уже много лет. Я был очень удивлен».
Дженни подверглась критике, когда в издании «Pagesix» на шестой странице появились удаленные сообщения из Facebook от 2020 года, в которых пренебрежительно отзывалось о движении «Black Lives Matter». Еще один предполагаемый пост содержал изображения насилия. Дженни извинилась за старые сообщения в заявлении, опубликованном в Instagram 19 января. «Я хочу признать и извиниться за мои удаленные сообщения в Facebook от 2020 года, которые появились сегодня. В то время я думала, что выступаю против насилия, но с тех пор я поняла, насколько оскорбительными и обидными были мои слова. Вот почему я деактивировала эту учетную запись более года назад и почему я продолжаю пытаться узнать точки зрения, отличные от моей собственной. Я сожалею об этих постах и искренне сожалею о той боли, которую они причинили», — написала она.

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