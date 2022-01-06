Гоар Аветисян выплакала все слезы из-за развода с бывшим мужем
06.01.2022 19:50 / Шоу-бизнес / Прочли: 852 человек
Популярный звездный визажист и ютубер Гоар Аветисян уже довольно давно рассталась со своим супругом Сергеем. Гоар очень переживает из-за разлуки с мужчиной, от которого родила сына Гаспара. Поклонники как могут поддерживают знаменитую интернет-личность, девушка во многом изливает душу перед поклонниками, только вот причины расставания она не раскрывает.
Много лет Гоар была далеко не с самыми идеальными формами, девушка упорно старалась, похудела до желаемой отметки, а помощь пластического хирурга помогла довести до идеального внешний вид кожи и фигуры в целом.
Изменившаяся фигура Гоар Аветисян не смогла помочь укрепить и тем более – спасти отношения публичной интернет-личности с Сергеем. По одной из версий, возлюбленный девушки уехал за границу уже достаточно давно, а Гоар даже ничего слышать и знать о нем ничего не хочет.
«Пока снимала, выплакала все, что смогла. Эта песня в самое сердце», - откровенно призналась 28-летняя Гоар о переживаниях на личном фронте.
Подписчики в социальной сети как могут поддерживают девушку в этот нелегкий период жизни: «Вы прекрасная девушка, пусть в вашей жизни будет на лице лишь улыбки!», «Вы столько всего пережили, так переросли и трансформировались, что вовсе и не нужен вам этот вечно спящий в кровати мишутка!», «Вы дарите радость, добро и позитив. Пусть эти качества сохранятся с вами и дальше, пусть они всегда живут в вашем сердце и душе!»
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