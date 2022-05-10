Давид Манукян и Мари Краймбрери таки встречаются?
10.05.2022 16:55 / Шоу-бизнес / Прочли: 3129 человек
Давние слухи про романтические отношения Давы с Мари Краймбрери таки подтвердились. Популярный блогер и певица больше не прячутся от окружающих, но и не торопятся подтверждать статус своих отношений.
Несколько дней назад Дава сообщил фанатам новость о том, что его сердце отныне не одиноко. Правда имя своей избранницы ведущий реалити-шоу «Дом-2» так и не озвучил. На майские праздники Давид отправился с возлюбленной в отпуск, в этот момент внимательные поклонники и заподозрили, кто же эта девушка! Ею оказалась популярная певица Мари Краймбрери.
Так, один из поклонников попросил блогера с ним сфотографироваться, Давид с радостью согласился, а позже с ним сфотографировалась и Мари. Совместной фотографии с фанатом не вышло, но вид сзади и схожие образы не оставили внимательным подписчикам ни одного сомнения в том, что эти двое находятся вместе и наслаждаются праздничными днями.
Напомним, что слухи про отношения Давы и Мари нарастали уже достаточно давно, еще со времен совместного участия на одном из шоу, где необходимо было совместно исполнять популярный хит за плотной ширмой друг от друга. Недавно Давид намекнул, что у него только самые искренние и серьезные намерения в отношении своей новой пассии. Молодой человек признался, что в этом году не против обзавестись семье и детьми. Вот только в предыдущих отношениях с Ольгой Бузовой все также казалось весьма серьезным и двигалось к свадебной церемонии достаточно интенсивно. Но, не судьба…пара рассталась в начале прошлого года! После разрыва с Бузовой Манукян спустя три месяца делал предложение и готовился к свадьбе, но торжеству снова не суждено было состояться.
«Вообще хочу жениться, хочу детей в этом году…», - с яркой и теплой улыбкой на лице признался Давид Манукян своим подписчикам.
Остается дождаться поклонникам официального заявления от пары, возможно ждать осталось совсем немного!
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