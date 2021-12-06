Егор Крид встречается с новой девушкой – копией бывшей Вали Karnaval
06.12.2021 13:54 / Шоу-бизнес / Прочли: 669 человек
Егор Крид встречался с исполнительницей, звездой TikTok Валей Karna.val. Отношения двух артистов закончились громким скандалом и обвинениями. После Вали Егору Криду приписывали роман с Клавой Кокой, а теперь он появился в обществе девушки, которая как две капли воды похожа на Валю.
Спутницей Егора Крида оказалась блогерша Кэт. Она в Сети интернет не столь популярна, как Валя, но очень на нее похожа. Фанаты сразу же посчитали, что Егор не может забыть свою возлюбленную, поэтому и нашел девушку, очень похожую на свою бывшую. Но, оказалось, что между Кэт и Кридом нет романтических отношений.
«Зашел в интернет и снова посмеялся. Мне уже нельзя и пообщаться ни с кем. Мне тут же приписывают роман, особенно если это симпатичная девушка. Когда у меня появятся новые отношения – я первый вас об этом уведомлю. А такие статьи и горе-блогеры, только лезут не в свое дело и разрушают! Многие люди из моего окружения этого просто не выдерживают!», - признался 27-летний Егор Крид.
Напомним, отношения Вали и Егора длились недолго, пара не спешила афишировать свои отношения. Зато о расставании пары говорили все, остались они явно не в дружественных отношениях. Певец в завершении ко всему еще и написал песню, в которой назвал Валю «легкодоступной девушкой».
Валя очень тяжело переживала такой удар от бывшего, акцентируя, что если бы у нее был отец, то быстро бы обломил все его подколы и защитил свою дочь. Девушка совершенно не ожидала такого грязного хайпа со стороны экс-партнера.
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