Егор Крид встречается с новой девушкой – копией бывшей Вали Karnaval

Спутницей Егора Крида оказалась блогерша Кэт. Она в Сети интернет не столь популярна, как Валя, но очень на нее похожа. Фанаты сразу же посчитали, что Егор не может забыть свою возлюбленную, поэтому и нашел девушку, очень похожую на свою бывшую. Но, оказалось, что между Кэт и Кридом нет романтических отношений.

«Зашел в интернет и снова посмеялся. Мне уже нельзя и пообщаться ни с кем. Мне тут же приписывают роман, особенно если это симпатичная девушка. Когда у меня появятся новые отношения – я первый вас об этом уведомлю. А такие статьи и горе-блогеры, только лезут не в свое дело и разрушают! Многие люди из моего окружения этого просто не выдерживают!», - признался 27-летний Егор Крид.

Напомним, отношения Вали и Егора длились недолго, пара не спешила афишировать свои отношения. Зато о расставании пары говорили все, остались они явно не в дружественных отношениях. Певец в завершении ко всему еще и написал песню, в которой назвал Валю «легкодоступной девушкой».

Валя очень тяжело переживала такой удар от бывшего, акцентируя, что если бы у нее был отец, то быстро бы обломил все его подколы и защитил свою дочь. Девушка совершенно не ожидала такого грязного хайпа со стороны экс-партнера.