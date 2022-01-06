Реакция мамы убитой педофилами ее 5-летней дочери

Относительно страшной трагедии, которая всколыхнула не только город Кострому, а и всю страну, высказалась мама девочки, которая до сих пор находится в шоковом состоянии:

«Она отпросилась на 5 минут выйти на улицу. Я замыла ведро, разложила тряпки и побежала вслед за ней. Но ее нигде не оказалось, думала, что она пошла домой, дорогу она знает. Но, ее дома не оказалось… пришлось звонить в полицию… думала и надеялась до последнего, что убежала куда-то гулять, но о таком я даже и подумать не могла…», - об этом рассказала мать 5-летней девочки на телеканале «Россия-1».

Оба преступника находятся под стражей правоохранительных органов. И Денис, и Вадим признались в совершении убийства. Родители Вадима не верят, что их сын виновен, они уверены, что его подставил Денис Герасимов.

Но, видео с камер наблюдения одной из улиц, по которой двое извергов несли беспомощную девочку, показало, что оба несли Веронику, и никто из прохожих не отреагировал на странный плач ребенка, взывающей о помощи в окружении двух взрослых мужчин.