Реакция мамы убитой педофилами ее 5-летней дочери
06.01.2022 20:16 / Криминал / Прочли: 726 человек
Сегодня провожали в последний путь убитую педофилами 5-летнюю девочку из Костромы. 4 января 2022 года педофилы Денис Герасимов и Вадим Беляков среди бела дня похитили мирно играющего ребенка возле местного дома культуры, где работала ее мама. Проходя мимо множества свидетелей по улице, они несли кричащего и пытающегося отбиться от двух взрослых нелюдей. Но все было безрезультатно, девочку унесли в общежитие, где они проживали, откуда она живой уже не вышла.
Относительно страшной трагедии, которая всколыхнула не только город Кострому, а и всю страну, высказалась мама девочки, которая до сих пор находится в шоковом состоянии:
«Она отпросилась на 5 минут выйти на улицу. Я замыла ведро, разложила тряпки и побежала вслед за ней. Но ее нигде не оказалось, думала, что она пошла домой, дорогу она знает. Но, ее дома не оказалось… пришлось звонить в полицию… думала и надеялась до последнего, что убежала куда-то гулять, но о таком я даже и подумать не могла…», - об этом рассказала мать 5-летней девочки на телеканале «Россия-1».
Оба преступника находятся под стражей правоохранительных органов. И Денис, и Вадим признались в совершении убийства. Родители Вадима не верят, что их сын виновен, они уверены, что его подставил Денис Герасимов.
Но, видео с камер наблюдения одной из улиц, по которой двое извергов несли беспомощную девочку, показало, что оба несли Веронику, и никто из прохожих не отреагировал на странный плач ребенка, взывающей о помощи в окружении двух взрослых мужчин.
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