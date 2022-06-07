Жестокое убийство 17-летней дочери заместителя министра Марата Сибатулина
07.06.2022 15:12 / Происшествия / Прочли: 1406 человек
Полиция проводит расследование жестокого убийства несовершеннолетней дочери заместителя министра по строительству Марата Сибатулина из Подмосковья. Согласно предварительной версии следствия, юную девушку заманил друг в один из заброшенных домов в селе Немчиновка, Одинцовского района, где в последствии зарезал.
Тело своей 17-летней дочери с множественными ножевыми ранениями нашел сам отец, когда забил тревогу после длительного ее отсутствия.
Ничего не предвещало беды, девушка собралась погулять с друзьями, на улице встретила одноклассника Кирилла Юрчикова. Парень предложил прогуляться дальше до заброшенных домов окраины села. Уже спустя несколько часов там нашли девушку, которая не подавала признаков жизни.
По горячим следам Кирилла уже задержала полиция, он признался в содеянном преступлении. Согласно его показаниям, он поссорился с Евой из-за подруги, в которую он был якобы влюблен. Завязалась словесная перепалка, а позже и физическая, которая закончилась плачевно для девушки.
Друзья девушки и одноклассники отмечают, что Ева была очень яркой, целеустремленной, всегда добивающейся своих целей. Многие девушке завидовали, в том числе и сам Кирилл Юрчиков. Девушка была из обеспеченной семьи, а он – нет.
Согласно некоторым данным, на месте происшествия были найдены бутылки с алкоголем. Но, близкие и друзья Евы уверяют, что она никогда не употребляла запрещенные вещества и спиртные напитки.
На данный момент отрабатываются еще две версии мотива убийства. Первая, между Кириллом и Евой были романтические отношения, но на момент убийства они расстались. Когда парень увидел Еву в компании других молодых людей, то приревновал и решил отомстить.
Вторая, молодые люди встречались на момент убийства, но в именно в злополучный день поссорились и Ева объявила о расставании, это могло спровоцировать парня взять в руки нож и в порыве ярости нанести смертельные удары.
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