Россия отрицает использование энергии в качестве оружия на фоне газового кризиса в Европе





Россию, одного из крупнейших поставщиков природного газа в Европе, обвиняют в преднамеренном прекращении поставок.





Президент Владимир Путин назвал такие утверждения "полной чушью ... и политически мотивированной болтовней".





Европейская комиссия наметила меры, которые государства-члены могут предпринять для борьбы с ростом цен.





С января оптовая цена на газ выросла на 250%, что спровоцировало резкий скачок затрат для потребителей и предприятий.





Цены на энергоносители достигли рекордных высот по разным причинам, включая высокий спрос на природный газ, поскольку экономика восстанавливается после пандемии Covid-19.



