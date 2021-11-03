COP26: Байден нападает на лидеров Китая и России за пропущенный саммит





В своем выступлении во вторник вечером Байден сказал, что климат - это «гигантская проблема», и Китай «ушел», добавив, что «то же самое с Россией и Путиным».

Ни президент России Владимир Путин, ни лидер Китая Си Цзиньпин не участвуют в саммите в Глазго.

Однако обе страны направили делегации на переговоры, которые продлятся две недели до 14 ноября.

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа, за ним следуют США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.

На конференцию в крупнейшем городе Шотландии собралось более 120 лидеров.

Страны уже объявили о крупных сделках, в том числе о глобальном обещании снизить уровень метана к 2030 году, а также к тому же году положить конец и обратить вспять вырубку лесов.

И Китай, и Россия подписали обязательство остановить вырубку лесов. Перед выступлением Байдена Путин практически выступил на встрече по вопросам управления лесами на саммите COP26 во вторник, заявив, что Россия принимает «самые решительные и самые решительные меры по сохранению» лесных массивов, сказано в пресс-релизе Кремля.



