Байден призывает мировых лидеров сократить выбросы метана





Он сказал, что это «быстро снизит темпы глобального потепления», если другие страны присоединятся к США и ЕС и подпишутся под этим обязательством.

Метан - это парниковый газ, который, по мнению экспертов, который оказывает вредное влияние на глобальное изменение климата.

Байден сделал решение проблемы климатического кризиса одним из своих главных приоритетов.

Президент отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения - юридически обязывающего международного соглашения по климату, принятого почти 200 странами, - в первый день его пребывания в должности.

Обращаясь к мировым лидерам на виртуальной встрече в пятницу, Байден сказал, что сокращение глобальных выбросов метана не только поможет справиться с изменением климата в краткосрочной перспективе, но также улучшит здоровье населения, сельское хозяйство и производство топлива.

«Мы считаем, что коллективная цель амбициозна, реалистична, и мы призываем вас присоединиться к нам и объявить об этом обещании на конференции ООН по климату COP26», - сказал он.

По данным Белого дома, в виртуальной встрече приняли участие лидеры из Великобритании, ЕС, Аргентины, Бангладеш, Индонезии, Южной Кореи и Мексики, в том числе.

В апреле Байден пообещал сократить выбросы углерода в США на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года к концу этого десятилетия.



