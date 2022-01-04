Анастасия Волочкова улетела отдыхать с одним из участников шоу «Давай поженимся»

Звездная гостья была на шоу «Давай поженимся» в качестве наставницы 44-летнего Сергея, одного из женихов. Волочкова должна была помочь претенденту Сергею представить себя в самом наилучшем свете перед невестой, но в какой-то момент все пошло иначе, и 45-летняя Анастасия сама начала оказывать знаки внимания и набиваться в избранницы.

«Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну вот все вы все смеетесь, со мной все так!», - говорила Волочкова Сергею в комнате ожидания претендентов перед выходом на шоу.

Поначалу Сергей был несколько смущен вниманием балерины, а потом и сам начал оказывать знаки внимания. После выхода жениха к ведущей Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой, те единогласно вынесли свой приговор, что он предназначен не главной героине данного выпуска, а именно звездной гостье Анастасии Волочковой. Многие отметили, что даже внешне пара очень гармонично смотрится и весьма похожи друг на друга.

Как выяснилось далее, на кокетстве и взаимной симпатии дело не завершилось. Оказывается, пара уже провела праздники вместе, а несколько дней спустя Волочкова опубликовала видео, в котором пара уже вместе в домашней обстановке смотрят запись выпуска «Давай поженимся» с их участием.

Сегодня, 4 января пара отправилась отдыхать вместе на Мальдивы.

Стоит отметить, новым кавалером Волочкова похвасталась с публикой еще в начале декабря, когда опубликовала совместное фото из дома, сидящими вместе на диване. Правда, тогда артистка замаскировала лицо бойфренда картинкой в виде тигра.