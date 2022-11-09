Имя ребенка Ребел Уилсон как дань уважения королеве Елизавете

Ребел Уилсон рассказала, что имя ее новорожденной дочери имеет особую отсылку на покойную королеву Елизавету II. 42-летняя австралийский комик, которая приветствовала своего первого ребенка от суррогатной матери в начале этого месяца, рассказала о значении полного прозвища своей дочери — Ройс Лилиан Элизабет Уилсон.





«Лилиан и Элизабет — обе фамилии, которые носят женщины в моей семье, которыми я восхищаюсь, — сказала Ребел журналу People 8 ноября. — Элизабет, это также мое второе имя, в честь покойной королевы».





Что касается уникального имени Royce, Rebel объяснила: «Я хотела оригинальное имя, начинающееся с буквы R, и в итоге остановилась на этом». Она также была в полном восторге в тот момент, когда впервые взяла Ройса на руки, сказав, что это было «ошеломляюще и захватывающе». Она добавила: «Моя любовь к ней просто переполняет. Она великолепна и совершенна. Я подумала: «Вау, это такое драгоценное чудо».

В понедельник звезда «Идеального голоса» сообщила в своем Instagram о рождении Ройс.





«Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо!» — написала она вместе со снимком драгоценного малыша. «Я бесконечно благодарна всем, кто принимал участие (вы знаете, кто вы), на это ушли годы… но особенно хотелось бы поблагодарить мою великолепную суррогатную мать, которая выносила и родила ее с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогли мне создать собственную семью, это потрясающий подарок».





Между тем, в разгар объявления о ребенке Ребел также обратилась в социальные сети, чтобы опровергнуть слухи о том, что она помолвлена со своей девушкой Рамоной Агрумой!





«Спасибо за добрые пожелания, но мы НЕ помолвлены!» — написала она на селфи очаровательной пары в Диснейленде. Издание Page Six изначально указало, что пара была в кольцах с бриллиантами на вечеринке в честь Хэллоуина в Казамигосе всего неделю назад.





В июне, через несколько дней после того, как Ребел объявила о том, что встречается с Рамоной, источник рассказал подробности горячего романа, сказав, что очаровательная пара практически «неразлучна» после знакомства через друзей!





«Они познакомились с семьями и друзьями друг друга и вместе совершили бесчисленное количество поездок», — уточнил инсайдер. «Рамона вдохновляет Ребел быть лучше, чем она может быть. Они вместе тренируются, вместе готовят обеды и проводят друг с другом 24 часа в сутки 7 дней в неделю».