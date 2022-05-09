Аналог магазина iHerb в России
09.05.2022 18:19 / Интернет / Прочли: 3033 человек
Для сохранения крепкого здоровья требуются постоянные спортивные тренировки, полноценный отдых, насыщение организма всеми необходимыми питательными веществами.
Сейчас iHerb (Айхерб) прекратила работу в Беларуси и России. Никто не знает, когда возобновятся поставки и сколько нужно ждать, сможем ли мы покупать витамины привычного качества и на что можно рассчитывать. Я всегда следила за своим здоровьем. Ведь это единственное, что невозможно купить. Восстановление испорченного здоровья отнимает много времени и сил. Лучше изначально внимательно относиться к своему организму и делать все для того, чтобы как можно дольше оставаться в форме. Особенно глубоко это все я осознала после рождения ребенка. Еще много лет сын будет нуждаться в поддержке сильной и здоровой матери.
Польза витаминов
Для сохранения крепкого здоровья требуются постоянные спортивные тренировки, полноценный отдых, насыщение организма всеми необходимыми питательными веществами. Ни для кого не секрет, что горожане живут не в лучших условиях и питаются не самыми качественными продуктами. Возможности полного перехода на здоровую,экологически чистую пищу у моей семьи пока нет. Однако в моих силах заботиться о том, чтобы близкие принимали витаминно-минеральные комплексы. Я считаю это истинным проявлением заботы.
Витаминные добавки различаются. Тот же витамин D, необходимый для поддержания здоровья костей, может работать отлично или вовсе не усваиваться. Я, как человек ответственный, долго искала «свои» препараты. Как и многие россияне, я начала заказывать витамины в iHerb. Компания работает более 20 лет, что свидетельствует о ее надежности. Хорошая репутация, богатый выбор и высокое качество продукции – все, что важно для меня. Приятным бонусом становятся доступные цены. Компания гарантирует поставку оригинальных БАД, соблюдает правила хранения и перевозки продукции, быстро доставляет препараты по России. Звучит неплохо, согласитесь.
Витамины и БАД от Siberian Wellness
iHerb (Айхерб) ушла из России, поэтому я начала искать другие варианты, спрашивать у знакомых, изучать форумы и экспертные статьи. Так я нашла то, что мне действительно подходит. Практически полным аналогом iHerbявляется Siberian Wellness. Это крупная отечественная компания, ранее называвшаяся «Сибирское Здоровье». На рынке она присутствует столько же лет, сколько и полюбившаяся мне iHerb.
Компания предлагает товары для здоровья и красоты. Она располагает собственными научными центрами и производственными предприятиями. Ассортимент широк, большинство пищевых добавок создается на основе сибирских и дальневосточных растений. Это и продукты правильного питания, и спортивные добавки, и современные витаминные комплексы. Также
предлагаются косметические и парфюмерные продукты. SiberianWellness (Сибирское Здоровье) поставляет товары более чем в 60 стран. Она может считаться достойным аналогом iHerb.
Компания много внимания уделяет заботе об окружающей среде, развивает свой фонд по защите и исследованию дикой природы.
Я сделала пробный заказ и осталась довольна полученной продукцией. Пройдя легкую регистрацию в Сибирском Здоровье, вы получите кэшбэк, который можно тратить при последующих покупках. Сотрудничать с компанией выгодно во всех отношениях. Я слегка запуталась в интерфейсе сайта, однако сотрудники кол-центра помогли с поиском и покупкой товара. Звонила на номер 8 (800) 755 87 55, указанный на интернет-странице.
Магазин предлагает не только удобные условия доставки заказов, но и выгодное сотрудничество для деловых партнеров. Я решила стать частью компании: сейчас хорошее для этого время. Перспективы роста велики. Заботиться о себе и своей семье в столь непростой период важно. SiberianWellness (Сибирское здоровье) делает эту заботу выгодной, доступной и эффективной.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Влад Кадони прокомментировал смерть ясновидящей Елены Ясевич
03.06.2022 19:36 / Происшествия31 мая скончалась медиум, победительница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. В последний пут...
Комедийная актриса Надежда Сысоева рассталась с парнем
02.06.2022 21:21 / Шоу-бизнесВ последнее время звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева часто жаловалась на трудности в рабочем процессе и...
На Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить 250 миллионов рублей
01.06.2022 18:22 / ИнтернетНедавно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс, по результатам которого человек яко...
Самый успешный бизнесмен России борется со страшным диагнозом
01.06.2022 17:44 / ПроисшествияПредприниматель Сергей Галицкий – один из самых успешных бизнесменов России. В свое время он основал довольно ...
Виктория Романец вкусила все прелести разгульной жизни после развода
31.05.2022 17:54 / ОбществоМногочисленные поклонники Виктории Романец и Антона Гусева пристально следят за жизнью после развода пары. Быв...
В 2022 30 мая 20-летняя балерина Алеся Лазарева найдена мертвой в собственной ванной
30.05.2022 17:19 / ПроисшествияСкоропостижная смерть наступила для юной и талантливой балерины Алеси Лазаревой. Утром 29-го мая девушка упала...
Любовь Успенская поскандалила с соседями из-за собаки
30.05.2022 16:54 / ПроисшествияПевица Любовь Успенская устроила разбирательства со своими соседями по загородному дому. Артистка и ранее слав...
Маргарита Суханкина решилась на операцию по ушиванию желудка
28.05.2022 18:01 / Шоу-бизнесБывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина длительный период страдала от комплексов по поводу своей фи...
На финалистку конкурса красоты завели уголовное дело за аварию, в которой пострадал ребенок
27.05.2022 17:40 / ПроисшествияФиналистка конкурса красоты «Мисс Россия 2015» стала виновницей ДТП. 23 мая девушка находилась за рулем кроссо...
Сыну Маргариты Грачевой на отдыхе в Турции понадобилась экстренная помощь хирурга
27.05.2022 17:10 / ПроисшествияНесколько дней назад Маргарита Грачева отправилась на отдых в Турцию вместе с мужем и тремя детьми. Отпуск омр...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар