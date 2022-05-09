Аналог магазина iHerb в России

Сейчас iHerb (Айхерб) прекратила работу в Беларуси и России. Никто не знает, когда возобновятся поставки и сколько нужно ждать, сможем ли мы покупать витамины привычного качества и на что можно рассчитывать. Я всегда следила за своим здоровьем. Ведь это единственное, что невозможно купить. Восстановление испорченного здоровья отнимает много времени и сил. Лучше изначально внимательно относиться к своему организму и делать все для того, чтобы как можно дольше оставаться в форме. Особенно глубоко это все я осознала после рождения ребенка. Еще много лет сын будет нуждаться в поддержке сильной и здоровой матери.







Польза витаминов

Для сохранения крепкого здоровья требуются постоянные спортивные тренировки, полноценный отдых, насыщение организма всеми необходимыми питательными веществами. Ни для кого не секрет, что горожане живут не в лучших условиях и питаются не самыми качественными продуктами. Возможности полного перехода на здоровую,экологически чистую пищу у моей семьи пока нет. Однако в моих силах заботиться о том, чтобы близкие принимали витаминно-минеральные комплексы. Я считаю это истинным проявлением заботы.





Витаминные добавки различаются. Тот же витамин D, необходимый для поддержания здоровья костей, может работать отлично или вовсе не усваиваться. Я, как человек ответственный, долго искала «свои» препараты. Как и многие россияне, я начала заказывать витамины в iHerb. Компания работает более 20 лет, что свидетельствует о ее надежности. Хорошая репутация, богатый выбор и высокое качество продукции – все, что важно для меня. Приятным бонусом становятся доступные цены. Компания гарантирует поставку оригинальных БАД, соблюдает правила хранения и перевозки продукции, быстро доставляет препараты по России. Звучит неплохо, согласитесь.







Витамины и БАД от Siberian Wellness

iHerb (Айхерб) ушла из России, поэтому я начала искать другие варианты, спрашивать у знакомых, изучать форумы и экспертные статьи. Так я нашла то, что мне действительно подходит. Практически полным аналогом iHerbявляется Siberian Wellness. Это крупная отечественная компания, ранее называвшаяся «Сибирское Здоровье». На рынке она присутствует столько же лет, сколько и полюбившаяся мне iHerb.





Компания предлагает товары для здоровья и красоты. Она располагает собственными научными центрами и производственными предприятиями. Ассортимент широк, большинство пищевых добавок создается на основе сибирских и дальневосточных растений. Это и продукты правильного питания, и спортивные добавки, и современные витаминные комплексы. Также





предлагаются косметические и парфюмерные продукты. SiberianWellness (Сибирское Здоровье) поставляет товары более чем в 60 стран. Она может считаться достойным аналогом iHerb.





Компания много внимания уделяет заботе об окружающей среде, развивает свой фонд по защите и исследованию дикой природы.





Я сделала пробный заказ и осталась довольна полученной продукцией. Пройдя легкую регистрацию в Сибирском Здоровье , вы получите кэшбэк, который можно тратить при последующих покупках. Сотрудничать с компанией выгодно во всех отношениях. Я слегка запуталась в интерфейсе сайта, однако сотрудники кол-центра помогли с поиском и покупкой товара. Звонила на номер 8 (800) 755 87 55, указанный на интернет-странице.





Магазин предлагает не только удобные условия доставки заказов, но и выгодное сотрудничество для деловых партнеров. Я решила стать частью компании: сейчас хорошее для этого время. Перспективы роста велики. Заботиться о себе и своей семье в столь непростой период важно. SiberianWellness (Сибирское здоровье) делает эту заботу выгодной, доступной и эффективной.