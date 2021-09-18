Обнаружена одна из причин тяжелого протекания COVID-19
18.09.2021 22:35 / Наука / Прочли: 1545 человек
Исследователи из Германии и США обнаружили, что у госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов повышенный уровень выработки аутоантител - антител, действующих против тканей человека, которые являются предвестниками аутоиммунных заболеваний.
По мнению ученых это является одной из причин тяжелого протекания COVID-19 у некоторых больных.
Специалисты по Марбургской, Пенсильванского и Стэнфордского университетов изучили образцы крови, собранные с марта по апрель 2020 году до 147 пациентов. Исследователи измеряли уровень антител, вырабатываемых против вируса, аутоантител и аутоантител против цитокинов - сигнальных молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы.
В более чем 60 процентов госпитализированных с COVID-19 обнаружили антицитокинови аутоантитела - в контрольной группе этот показатель составил 15 процентов. По мнению исследователей, причиной этого может быть перегрузка иммунной системы вирулентной инфекцией. Кроме того, образование аутоантител может происходить в результате воздействия вирусных белков, которые напоминают собственные белки организма тяжелобольного.
Для 50 процентов пациентов были доступны образцы крови, взятые в разные дни, включая первый день госпитализации, что позволило проанализировать динамику выработки антител. «Через неделю после госпитализации около 20 процентов пациентов выработали новые антитела к собственным тканям», - отметил один из исследователей, профессор Стэнфордской школы медицины Пол УТЦ. По словам ученого, уровень аутоантител был сравним с таковым при аутоиммунных заболеваниях.
Исследователи отмечают, что их открытие подчеркивает необходимость вакцинации - при ней иммунная система подвергается воздействию только одного S-белка вируса, и возможность ошибок при выработке иммунного ответа сведена к нулю.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Афганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцев
05.10.2021 21:41 / В миреТалибы убили 13 этнических хазарейцев, в том числе девушку-подростка.Организация Amnesty International заявила...
Споры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозой
05.10.2021 21:36 / ОбществоФранция усилила давление на Великобританию по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита, предупреждая, что дв...
Covid-19: Ирландия близка к подавлению вируса
05.10.2021 21:31 / ОбществоРеспублика Ирландия «близка к подавлению» Covid-19, заявил высокопоставленный представитель Национальной групп...
Кофе с лимоном помагает сбросить вес
05.10.2021 18:54 / ОбществоКофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварит...
Дональд Трамп подал в суд на Twitter
05.10.2021 16:46 / ИнтернетВ начале года учетные записи Дональда Трампа заблокированы в большинстве крупных американских социальных сетей...
Сбой в работе соцсетей назвали крупнейшим в истории
05.10.2021 16:39 / ИнтернетНакануне произошло что-то невероятное - более 6:00 оставались недоступными Facebook, Instagram и WhatsApp. Теп...
Ученые спрогнозировали состояние Земли к 2500 году
04.10.2021 11:18 / НаукаСуществует три возможных пути развития нашей планеты до 2500 года.Специалисты, входящие в состав группы Межпра...
Авиакатастрофа в Милане: восемь человек погибли при врезании частного самолета в здание
04.10.2021 10:38 / ПроисшествияЧастный самолет врезался в пустой офисный блок в северном итальянском городе Милан, в результате чего погибли ...
Шахин: тропический циклон обрушился на Оман и Иран, убив девять человек
04.10.2021 10:35 / В миреПо меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон Шахин обрушился на части Ирана и Ома...
Судану не хватает предметов первой необходимости после блокады порта
04.10.2021 10:25 / В миреПравительство Судана заявляет, что страна находится на грани исчерпания основных лекарств, топлива и пшеницы....
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар