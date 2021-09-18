Обнаружена одна из причин тяжелого протекания COVID-19





По мнению ученых это является одной из причин тяжелого протекания COVID-19 у некоторых больных.

Специалисты по Марбургской, Пенсильванского и Стэнфордского университетов изучили образцы крови, собранные с марта по апрель 2020 году до 147 пациентов. Исследователи измеряли уровень антител, вырабатываемых против вируса, аутоантител и аутоантител против цитокинов - сигнальных молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы.

В более чем 60 процентов госпитализированных с COVID-19 обнаружили антицитокинови аутоантитела - в контрольной группе этот показатель составил 15 процентов. По мнению исследователей, причиной этого может быть перегрузка иммунной системы вирулентной инфекцией. Кроме того, образование аутоантител может происходить в результате воздействия вирусных белков, которые напоминают собственные белки организма тяжелобольного.

Для 50 процентов пациентов были доступны образцы крови, взятые в разные дни, включая первый день госпитализации, что позволило проанализировать динамику выработки антител. «Через неделю после госпитализации около 20 процентов пациентов выработали новые антитела к собственным тканям», - отметил один из исследователей, профессор Стэнфордской школы медицины Пол УТЦ. По словам ученого, уровень аутоантител был сравним с таковым при аутоиммунных заболеваниях.

Исследователи отмечают, что их открытие подчеркивает необходимость вакцинации - при ней иммунная система подвергается воздействию только одного S-белка вируса, и возможность ошибок при выработке иммунного ответа сведена к нулю.



