Выборы в Германии в 2021 году: кто такая лидер зеленых Анналена Баербок?
20.09.2021 09:52 / Политика / Прочли: 998 человек
В молодости она занималась соревнованиями по прыжкам на батуте. Сейчас ей 40, и она является кандидатом от Зеленых на пост канцлера и самым молодым человеком, когда-либо баллотировавшимся на этот пост в Германии.
Бербок начала свою политическую карьеру в Бранденбурге, где до сих пор живет с мужем и двумя дочерьми. В 2018 году она была избрана одним из руководителей Партии зеленых вместе с Робертом Хабеком, и им обоим приписывают то, что они объединили партию и поставили ее на путь успеха.о ему удалось противостоять Западу и восстановить национальную гордость.
Ее предвыборная кампания началась на высоком уровне. Согласно опросам общественного мнения, доля зеленых выросла до 28%, что почти на 20% больше, чем на выборах 2017 года. Однако этот подъем был быстрым, и с середины мая она пережила много неудач.
Стало общеизвестным, что она платила налог на солидные рождественские бонусы спустя годы после их получения. То, что она назвала досадной оплошностью.
Детали ее резюме оказались неточными. В ее резюме на веб-сайте The Greens говорилось, что она была членом аналитического центра, Немецкого фонда Маршалла. Однако она всегда была его сторонницей. Комментарии к ее резюме также сыграли роль в доводе оппозиции о том, что ей не хватает опыта.
Обвинения в плагиате возникли в отношении ее книги под названием «Теперь: как мы обновляем нашу страну». Некоторые утверждали, что отдельные части книги очень похожи на несколько газетных статей.
В фейковых новостях в социальных сетях также утверждалось, что распространяются ее обнаженные фотографии, и даже было заявление о том, что она призвала к запрету на собак.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Афганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцев
05.10.2021 21:41 / В миреТалибы убили 13 этнических хазарейцев, в том числе девушку-подростка.Организация Amnesty International заявила...
Споры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозой
05.10.2021 21:36 / ОбществоФранция усилила давление на Великобританию по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита, предупреждая, что дв...
Covid-19: Ирландия близка к подавлению вируса
05.10.2021 21:31 / ОбществоРеспублика Ирландия «близка к подавлению» Covid-19, заявил высокопоставленный представитель Национальной групп...
Кофе с лимоном помагает сбросить вес
05.10.2021 18:54 / ОбществоКофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварит...
Дональд Трамп подал в суд на Twitter
05.10.2021 16:46 / ИнтернетВ начале года учетные записи Дональда Трампа заблокированы в большинстве крупных американских социальных сетей...
Сбой в работе соцсетей назвали крупнейшим в истории
05.10.2021 16:39 / ИнтернетНакануне произошло что-то невероятное - более 6:00 оставались недоступными Facebook, Instagram и WhatsApp. Теп...
Ученые спрогнозировали состояние Земли к 2500 году
04.10.2021 11:18 / НаукаСуществует три возможных пути развития нашей планеты до 2500 года.Специалисты, входящие в состав группы Межпра...
Авиакатастрофа в Милане: восемь человек погибли при врезании частного самолета в здание
04.10.2021 10:38 / ПроисшествияЧастный самолет врезался в пустой офисный блок в северном итальянском городе Милан, в результате чего погибли ...
Шахин: тропический циклон обрушился на Оман и Иран, убив девять человек
04.10.2021 10:35 / В миреПо меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон Шахин обрушился на части Ирана и Ома...
Судану не хватает предметов первой необходимости после блокады порта
04.10.2021 10:25 / В миреПравительство Судана заявляет, что страна находится на грани исчерпания основных лекарств, топлива и пшеницы....
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар