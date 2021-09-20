Выборы в Германии в 2021 году: кто такая лидер зеленых Анналена Баербок?





Бербок начала свою политическую карьеру в Бранденбурге, где до сих пор живет с мужем и двумя дочерьми. В 2018 году она была избрана одним из руководителей Партии зеленых вместе с Робертом Хабеком, и им обоим приписывают то, что они объединили партию и поставили ее на путь успеха.о ему удалось противостоять Западу и восстановить национальную гордость.

Ее предвыборная кампания началась на высоком уровне. Согласно опросам общественного мнения, доля зеленых выросла до 28%, что почти на 20% больше, чем на выборах 2017 года. Однако этот подъем был быстрым, и с середины мая она пережила много неудач.

Стало общеизвестным, что она платила налог на солидные рождественские бонусы спустя годы после их получения. То, что она назвала досадной оплошностью.

Детали ее резюме оказались неточными. В ее резюме на веб-сайте The Greens говорилось, что она была членом аналитического центра, Немецкого фонда Маршалла. Однако она всегда была его сторонницей. Комментарии к ее резюме также сыграли роль в доводе оппозиции о том, что ей не хватает опыта.

Обвинения в плагиате возникли в отношении ее книги под названием «Теперь: как мы обновляем нашу страну». Некоторые утверждали, что отдельные части книги очень похожи на несколько газетных статей.

В фейковых новостях в социальных сетях также утверждалось, что распространяются ее обнаженные фотографии, и даже было заявление о том, что она призвала к запрету на собак.



