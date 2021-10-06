Выборы в Германии: партии Kingmaker поддерживают переговоры левоцентристской коалиции
06.10.2021 20:06 / Политика / Прочли: 2487 человек
Через десять дней после того, как левоцентристские социал-демократы Германии победили на парламентских выборах, зеленые и либеральные сторонники бизнеса согласились начать с ними предварительные переговоры о коалиции.
Переговоры в четверг с "создателями королей" означают, что левоцентристский лидер Олаф Шольц стал на шаг ближе к должности канцлера.
Это удар по лидеру консерваторов Армину Лашету, который руководил их худшими показателями на выборах.
Он пока не сдался: «Мы тоже готовы к дальнейшим переговорам».
Однако глава братской партии его ХДС в Баварии Маркус Сёдер назвал решение зеленых и либеральной СвДП «фактическим отказом» правительства, возглавляемого консерваторами.
Хотя обе партии заняли третье и четвертое места на выборах, они наиболее популярны среди молодых избирателей. Их решение поддержать переговоры с левоцентристской СДПГ последовало за предварительными обсуждениями с обеими основными партиями в последние дни.
После 16 лет консервативного правления Ангелы Меркель Сёдер в среду ясно дал понять, что «весьма вероятно, что у Союза не будет никакого правительства». По его словам, теперь на карте появилась "светофорная" коалиция, состоящая из красных СДПГ, желтых либералов и зеленых.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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