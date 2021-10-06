Выборы в Германии: партии Kingmaker поддерживают переговоры левоцентристской коалиции





Переговоры в четверг с "создателями королей" означают, что левоцентристский лидер Олаф Шольц стал на шаг ближе к должности канцлера.

Это удар по лидеру консерваторов Армину Лашету, который руководил их худшими показателями на выборах.

Он пока не сдался: «Мы тоже готовы к дальнейшим переговорам».

Однако глава братской партии его ХДС в Баварии Маркус Сёдер назвал решение зеленых и либеральной СвДП «фактическим отказом» правительства, возглавляемого консерваторами.

Хотя обе партии заняли третье и четвертое места на выборах, они наиболее популярны среди молодых избирателей. Их решение поддержать переговоры с левоцентристской СДПГ последовало за предварительными обсуждениями с обеими основными партиями в последние дни.

После 16 лет консервативного правления Ангелы Меркель Сёдер в среду ясно дал понять, что «весьма вероятно, что у Союза не будет никакого правительства». По его словам, теперь на карте появилась "светофорная" коалиция, состоящая из красных СДПГ, желтых либералов и зеленых.



