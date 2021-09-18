Выборы в Германии: как Ангела Меркель изменила свою страну





На одном выпускном вечере в Берлине возбужденные подростки в элегантных куртках и строгих платьях танцевали под громкий бас в шатре. Класс 2021 года достиг совершеннолетия в Германии. Эти дети никогда не знали другого немецкого лидера.

«У Германии хорошая иммиграционная система», - считает Алиса Гукасова. «У каждого есть шанс жить здесь и осуществить свои мечты».

Главное беспокойство Лины Зитен - это изменение климата. «Мы должны встать и сказать: прекратите водить машины, прекратите летать в отпуск, потому что нам нужно сократить выбросы - но мы должны были сделать это уже 50 лет назад, а не только сейчас». Об этом думают многие немцы.

При Меркель Германия сократила выбросы и инвестировала в возобновляемые источники энергии.

Но текущие цели недостаточно строгие; а Германия все еще сжигает уголь, отчасти потому, что Меркель отказалась от атомной энергетики после катастрофы на Фукусиме в Японии 10 лет назад.



