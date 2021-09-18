Выборы в Германии: как Ангела Меркель изменила свою страну
18.09.2021 23:29 / Политика / Прочли: 1030 человек
Ангела Меркель, один из самых влиятельных мировых лидеров, помогла определить курс европейской и мировой политики. Но за свои 16 лет на посту канцлера Германии она также оказала значительное влияние на свою страну, изменив жизнь миллионов граждан к лучшему или худшему.
На одном выпускном вечере в Берлине возбужденные подростки в элегантных куртках и строгих платьях танцевали под громкий бас в шатре. Класс 2021 года достиг совершеннолетия в Германии. Эти дети никогда не знали другого немецкого лидера.
«У Германии хорошая иммиграционная система», - считает Алиса Гукасова. «У каждого есть шанс жить здесь и осуществить свои мечты».
Главное беспокойство Лины Зитен - это изменение климата. «Мы должны встать и сказать: прекратите водить машины, прекратите летать в отпуск, потому что нам нужно сократить выбросы - но мы должны были сделать это уже 50 лет назад, а не только сейчас». Об этом думают многие немцы.
При Меркель Германия сократила выбросы и инвестировала в возобновляемые источники энергии.
Но текущие цели недостаточно строгие; а Германия все еще сжигает уголь, отчасти потому, что Меркель отказалась от атомной энергетики после катастрофы на Фукусиме в Японии 10 лет назад.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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