Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой

В самом начале своего творческого пути, Полина Гагарина предстала перед публикой с более округлыми и аппетитными формами. Спустя короткое время артистка стала активно сбрасывать килограммы и дошла до такой отметки, что похудела наполовину меньше своего прежнего веса, с которым только восходила на звездный олимп.

Сама артистка призналась, что похудела на целых 44 килограмма. Поклонники, конечно, восхищались таким результатам, завидовали ее выдержке и немыслимой мотивации. Даже после родов Полине было достаточно трех месяцев, чтобы восстановить свою прежнюю отметку на весах. Но, на данный момент ее худоба вызвала у фанатов ужас – на фото были так сказать «кожа и кости». Подписчики тут же ринулись писать об этом, но на такие комментарии Гагарина не отвечает, не реагирует на хетеров.

Напомним, недавно Полина Гагарина завершила бракоразводный процесс с мужем Дмитрием Исхаковым и вместе с двумя детьми переехала в новый дом. Расставание сопровождалось множеством скандалов и слухов, но на данный момент бывшие супруги смогли договориться и составить «мировую». Ныне Дмитрий и Полина общаются мирно, не давая больше СМИ поводов для написания новых деталей выяснений отношений.

Изначально у Дмитрия Исхакова были претензии относительно встреч с общей дочерью, но на данный момент родителям удалось найти компромисс и иск в суд был отозван истцом.