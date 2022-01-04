Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой
04.01.2022 19:49 / Шоу-бизнес / Прочли: 754 человек
Певица Полина Гагарина отправилась отмечать новогодние и рождественские праздники в жаркие страны, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Вот только фото с пляжа в бикини от Полины Гагариной заставило всех подписчиков не позавидовать, а всерьез поволноваться. На новом снимке блондинка предстала с чересчур костлявым телом, смахивающим на человека с расстройством пищевого поведения.
В самом начале своего творческого пути, Полина Гагарина предстала перед публикой с более округлыми и аппетитными формами. Спустя короткое время артистка стала активно сбрасывать килограммы и дошла до такой отметки, что похудела наполовину меньше своего прежнего веса, с которым только восходила на звездный олимп.
Сама артистка призналась, что похудела на целых 44 килограмма. Поклонники, конечно, восхищались таким результатам, завидовали ее выдержке и немыслимой мотивации. Даже после родов Полине было достаточно трех месяцев, чтобы восстановить свою прежнюю отметку на весах. Но, на данный момент ее худоба вызвала у фанатов ужас – на фото были так сказать «кожа и кости». Подписчики тут же ринулись писать об этом, но на такие комментарии Гагарина не отвечает, не реагирует на хетеров.
Напомним, недавно Полина Гагарина завершила бракоразводный процесс с мужем Дмитрием Исхаковым и вместе с двумя детьми переехала в новый дом. Расставание сопровождалось множеством скандалов и слухов, но на данный момент бывшие супруги смогли договориться и составить «мировую». Ныне Дмитрий и Полина общаются мирно, не давая больше СМИ поводов для написания новых деталей выяснений отношений.
Изначально у Дмитрия Исхакова были претензии относительно встреч с общей дочерью, но на данный момент родителям удалось найти компромисс и иск в суд был отозван истцом.
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