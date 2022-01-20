Будучи привитый Олег Басилашвили снова заразился на COVID-19
20.01.2022 16:38 / Происшествия / Прочли: 660 человек
Еще год назад знаменитый актер Олег Басилашвили заболел на коронавирус. Тогда артисту понадобилось провести несколько дней в больничном стационаре, откуда его выписали в удовлетворительном состоянии. В новом 2022 году Олег Валерианович заразился COVID-19 вновь.
87-летний Олег Басилашвили еще с начала пандемии старается дистанцироваться от людей. Поэтому вместе с женой, дочерью и ее семьей живут на даче. Повторная сдача анализа на COVID-19 показала положительный результат, что весьма огорчило народного артиста.
На данный момент звезда фильма «Вокзал для двоих» находится на самоизоляции дома, на связи с ним все время находятся лечащий врач. Пока что болезнь протекает бессимптомно.
«Пока болезнь протекает бессимптомно. Температуры, насморка, кашля – ничего такого нет. Значит, нужно просто отсидеться дома и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих!», - заявил 87-летний артист.
Напомним, что после перенесенного коронавируса Олег Басилашвили практически не появляется на сцене театра, а вот его коллега Алиса Фрейндлих, как только переболела коронавирусом зразу же поспешила снова работать в театре. Тогда 87-летняя Алиса Бруновна переболела несколько недель, находясь в условиях стационара больницы под бдительным наблюдением специалистов.
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