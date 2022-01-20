Будучи привитый Олег Басилашвили снова заразился на COVID-19

87-летний Олег Басилашвили еще с начала пандемии старается дистанцироваться от людей. Поэтому вместе с женой, дочерью и ее семьей живут на даче. Повторная сдача анализа на COVID-19 показала положительный результат, что весьма огорчило народного артиста.

На данный момент звезда фильма «Вокзал для двоих» находится на самоизоляции дома, на связи с ним все время находятся лечащий врач. Пока что болезнь протекает бессимптомно.

«Пока болезнь протекает бессимптомно. Температуры, насморка, кашля – ничего такого нет. Значит, нужно просто отсидеться дома и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих!», - заявил 87-летний артист.

Напомним, что после перенесенного коронавируса Олег Басилашвили практически не появляется на сцене театра, а вот его коллега Алиса Фрейндлих, как только переболела коронавирусом зразу же поспешила снова работать в театре. Тогда 87-летняя Алиса Бруновна переболела несколько недель, находясь в условиях стационара больницы под бдительным наблюдением специалистов.