Жена фигуриста Александра Энберта находится в реанимации для COVID-больных

Алеся Энберт несколько дней не выходила на связь со своими подписчиками, после чего те сразу заподозрили – с ней случилось что-то нехорошее! И были правы – модель оказалась в больнице.

«Друзья, я понимаю, что так надолго пропала. Но я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату – не могу ничего сказать вам однозначного», - об этом она позже поведала в социальной сети.

Супруга не смогла быть рядом с Александром во время финального шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Модели не было на трибуне в рядах группы поддержки, но фигуристу все равно пришлось выйти на лет и исполнить несколько номеров. После окончания шоу Александр Энберт отправился с коллегами отмечать окончание очередного сезона шоу.

Незадолго до госпитализации пара узнала пол своего будущего ребенка – это девочка. Алеся уже успела закупить одежду и все необходимое для новорожденной, подготовить комнату малышке. Это будет первый ребенок, как для Алеси, так и для Александра.

На данный момент еще не известно, проведет ли Алеся Новый год в больнице или ее выпишут на праздники.