Как подключить к интернет-магазину оплату долями?

«Брошенные корзины» — термин, применяемый к интернет-продажам, когда добавленные в корзину товары остаются неоплаченными. В большинстве случаев причиной является банальная нехватка денег в тот момент, когда покупателю приглянулась какая-то вещь. Нередко финансов нет в момент, когда в магазине проводятся акции или приходит новое поступление. Снизить число «брошенных корзин» позволяет оплата долями. Она дает возможность продавать товары за оплату равными частями.

Как работает оплата частями для бизнеса?

Сервис предоставляется Тинькофф, но не все предприниматели знают, как подключить оплату долями к своему интернет-магазину. Многие полагают, что нужно становиться клиентами кредитно-финансового учреждения. Это не соответствует реальности. Деньги за товары, приобретаемые по системе оплата долями, зачисляются на расчетный счет, открытый в любом банке. Подписывать договор РКО с Тинькофф не требуется.

Подключение происходит следующим образом:





Предприниматель заполняет заявку. Специалисты Тинькофф осуществляют техническую интеграцию с использование модуля CMS или по API. На сайте появляется новый способ оплаты. Тинькофф предоставляет маркетинговые материалы, позволяющие быстро проинформировать клиентов о появлении нового способа оплаты.





Подключение осуществляется бесплатно. Ответственность за неоплату покупок полностью возлагается на Тинькофф. Интернет-магазин ничего не теряет, когда клиент перестает вносить платежи. Оплата за проданный товар начисляется на расчетный счет в полном объеме. Взаиморасчеты, включая возвраты от покупателей, осуществляются в конце каждого месяца.

Во сколько обходится оплата частями для бизнеса?

За подключение, как уже было написано выше, ничего платить не нужно. Оплата взимается исключительно за каждую покупку. Размер комиссии составляет от 4,9%. В данную сумму входят услуги эквайринга, маркетинговые материалы, риски невозврата. Если никто ничего не приобретает, интернет-магазину не нужно платить за сервис. Сумма покупок ограничивается тридцатью тысячами.

Взимаемая комиссия за фактические покупки очень мала, если сравнивать с ростом спонтанных покупок и снижением количества «брошенных корзин». Еще одним преимуществом является расширение клиентской базы за счет включения интернет-магазина в каталог подключенных к оплате долями.

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