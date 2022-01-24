Пропавший без вести участник реалити-шоу Дом-2 спал в переходе и попрошайничал

Алена Ашмарина на данный момент самостоятельно занимается воспитанием уже четверых своих детей. Все дети девушки от разных мужчин. Так сложилась судьба, что со всеми своими мужчинами Алена расставалась вскоре после рождения от избранника ребенка. Именно такая же ситуация сложилась и с Ильей Григоренко. Но и сам мужчина признается в том, что разрыв для него прошел достаточно тяжело. Он замкнулся в себе, практически не общался с друзьями, а несколько месяцев назад и вовсе пропал без вести.

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» и друзья Ильи Григоренко начали бить тревогу сразу же после того, как увидели тревожные снимки в Сети интернет.

«Мы увидели избитого и валяющегося на картонке в подземном переходе Илью», - рассказал Николай Барановский.

После увиденного видео друзья из реалити-шоу позвонили в редакцию передачи «На самом деле», транслирующего на Первом канале. Месяц понадобился команде проекта, чтобы найти Илью Григоренко. Когда его нашли он находился на улице в ужасающем состоянии, а жительница близлежащей многоэтажки рассказала подробности так сказать «новой жизни» молодого человека:

«В нашем подъезде стал жить бомж. Вокруг бутылки и грязь. Я его подкармливала, потому что было очень жаль. Он попрошайничал», - призналась одна из местных жительниц многоквартирного дома.

Друзья были в шоке от внешнего вида Ильи. От прежнего вида не осталось и следа. А ведь когда-то он был из среды так называемой «золотой молодежи». Обеспеченные родители, которые предоставили возможность иметь квартиру и машину. Сам Илья занимался хоккеем и подрабатывал моделью, выступая однажды даже на подиуме в Милане. Ныне Илья сидел в студии в мрачной недорогой одежде, а на голове его проблескивала лысеющая макушка.

Илья признался, что из-за расставания с Аленой Ашмариной вся его жизнь пошла под откос. Родители были против этих отношений изначально, поэтому лишили всяческой материальной поддержки.

«Я потерял в жизни самое дорогое – семью. В моей жизни бывали разные ситуации, но я каждый раз выбирал Алену. Сейчас же для меня хороший день – это когда я вымою руки с мылом и съем хлеба утром. Но, бывают такие дни, когда вообще ничего не поем и не попью», - объяснялся в своем существовании и сетовал на свою жизнь Илья.