Звезда сериала «Чикатило» Алина Мещерякова нашла заказчика, организовавшего на нее нападение

Алина рассказала о том дне, когда на нее напали, в деталях. Девушка рассказала, что к ней возле подъезда подошел мужчина, закутанный в шарф. Он обратился, а потом попытался прижать к стенке:

«Он начал хватать меня за грудь, пальто. Потом схватил за голову и начал целовать. Не знаю, сколько это длилось на самом деле, но мне показалось – это было вечным!», - рассказала Алина Мещерякова в прямом эфире на передаче Прямого канала.

Взволнованная Алина забежала в подъезд и начала судорожно записывать видео для мамы. Немного успокоившись, девушка стала рассуждать, кто же мог организовать нападение. В голову пришла лишь одна мысль: вариант только один – бывшая девушка ее нынешнего партнера Владимира Лаврова.

С Алиной Дупановой Владимир Лавров встречался ранее, после нескольких месяцев спустя расставание мужчина начал встречаться с Алиной Мещеряковой. Сразу после этого девушка начала получать регулярные угрозы, а также оскорбления. Девушка писала, что обольет кислотой.

Звезда сериала «Чикатило» призналась, что нападали и на ее мать, неизвестный облил ее лицо зеленкой и скрылся.

На шоу «На самом деле» пригласили ту самую Алину Дупанову, которая сразу объявила о том, что все обвинения – это ложь. Организаторы передачи несколько недель уговаривали ее приехать на съемки и выяснить ситуацию, которую она прокомментировала так:

«Все обвинения – это ложь. Во всем виноват Владимир. Он – абъюзер. У него много таких девушек, которым он изменял, и не только!», - высказалась Алина Дупанова.

На передаче «На самом деле» Алина Дупанова прошла детектор лжи и ответила на все интересующие вопросу специалисту-полиграфологу Роману Устюжанину. В начале проверяли версию сговора бывшей девушки с партнером звезды сериала «Чикатило» — это не подтвердилось в ходе проверки. А вот на вопросы о угрозах, нападении у Дупановой подскочил пульс, что свидетельствует о ложном ответе.

«Нападение было от нее, преследование тоже, а вот сговора тут нет», - подытожил специалист по проверке на детекторе лжи.