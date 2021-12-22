Звезда сериала «Чикатило» Алина Мещерякова нашла заказчика, организовавшего на нее нападение
22.12.2021 19:37 / Происшествия / Прочли: 570 человек
11 ноября неизвестный напал на звезду сериала «Чикатило», а потом и на ее мать. 32-летняя актриса назвала имя организатора нападения.
Алина рассказала о том дне, когда на нее напали, в деталях. Девушка рассказала, что к ней возле подъезда подошел мужчина, закутанный в шарф. Он обратился, а потом попытался прижать к стенке:
«Он начал хватать меня за грудь, пальто. Потом схватил за голову и начал целовать. Не знаю, сколько это длилось на самом деле, но мне показалось – это было вечным!», - рассказала Алина Мещерякова в прямом эфире на передаче Прямого канала.
Взволнованная Алина забежала в подъезд и начала судорожно записывать видео для мамы. Немного успокоившись, девушка стала рассуждать, кто же мог организовать нападение. В голову пришла лишь одна мысль: вариант только один – бывшая девушка ее нынешнего партнера Владимира Лаврова.
С Алиной Дупановой Владимир Лавров встречался ранее, после нескольких месяцев спустя расставание мужчина начал встречаться с Алиной Мещеряковой. Сразу после этого девушка начала получать регулярные угрозы, а также оскорбления. Девушка писала, что обольет кислотой.
Звезда сериала «Чикатило» призналась, что нападали и на ее мать, неизвестный облил ее лицо зеленкой и скрылся.
На шоу «На самом деле» пригласили ту самую Алину Дупанову, которая сразу объявила о том, что все обвинения – это ложь. Организаторы передачи несколько недель уговаривали ее приехать на съемки и выяснить ситуацию, которую она прокомментировала так:
«Все обвинения – это ложь. Во всем виноват Владимир. Он – абъюзер. У него много таких девушек, которым он изменял, и не только!», - высказалась Алина Дупанова.
На передаче «На самом деле» Алина Дупанова прошла детектор лжи и ответила на все интересующие вопросу специалисту-полиграфологу Роману Устюжанину. В начале проверяли версию сговора бывшей девушки с партнером звезды сериала «Чикатило» — это не подтвердилось в ходе проверки. А вот на вопросы о угрозах, нападении у Дупановой подскочил пульс, что свидетельствует о ложном ответе.
«Нападение было от нее, преследование тоже, а вот сговора тут нет», - подытожил специалист по проверке на детекторе лжи.
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