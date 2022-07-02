В Египте туристка стала жертвой нападения акулы

Согласно одной из версий, акулу в место, где плавала туристка из Австрии, привлекло внимание огромное скопление рыб. Именно она и стала жертвой хищной рыбы. К сожалению, на место происшествия длительный период не отправлялись спасатели, а также не приезжали медики. Об этом рассказали туристы из яхты, которые наблюдали эту страшную картину.





Рядом находящиеся отдыхающие, среди которых также были и малолетние дети, пытались всячески отвлечь акулу от своей жертвы нападения, но все было тщетно. После этого они оперативно покинули опасную зону для отдыха. Позже стало известно о том, что акула откусила женщине руку и ногу. К сожалению, ей выжить не удалось, от большой потери крови она скончалась по пути в ближайшую клинику.





На данный момент в этом месте запрещено купаться и будут проводится оперативные действия сотрудниками правоохранительных органов.

Многие пользователи в сети до сих пор обсуждают эту жуткую трагедию, не понимая, почему не сработали «отпугиватели» акул. Мол, хищник всегда подплывал максимально близко к берегу в поисках рыб, но именно данное специальное средство не давало встретиться туристам с опасным морским обитателем.





«Кошмар, зачем такой отдых?»

«Хургада -мелководный район. Неожиданно. Кошмар!»

«В этом месте акулы были всегда, но они не подплывали из-за отпугивателей».



