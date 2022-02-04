На Елену Блиновскую подали в суд

Стало известно, что этот истец – продавец, мужчина по имени Алексей. В 2021 году Елена Блиновская приобрела у него часы «Royal Oak Offshore» - роскошный товар стоимостью два миллиона рублей. Такую внушительную сумму сразу отдавать блогер не решилась, поэтому она отдала лишь залог в 100 тысяч.

Продавец этих часов Алексей был уверен, что Елена Блиновская в скором времени отдаст остальную часть денег за купленный товар, ведь она не раз заверяла о своих баснословных доходах. Однако остальных денег мужчина так и не дождался. В конце концов он подал на автора «Марафона желаний» в суд с требованием вернуть ему оставшиеся 1 миллион 835 тысяч за часы. Сама Елена Блиновская новости про суд отрицает.





К слову, Елена Блиновская является автором и ведущей "Марафона желаний". В своём марафоне она уверяет – каждый сможет исполнить свои самые сокровенные мечты. Со временем у блогера появилась армия как поклонников, так и хейтеров. Её хейтеры утверждают, что марафон – это банальная продажа воздуха.

Её авторитет также упал после скандального интервью для Ксении Собчак. Комментаторы отметили, что приглашенная интернет-звезда вела себя неподобающе и довольно грубо с журналисткой. Это подтверждалось угрозами выкинуть за борт Ксению Собчак и плюнуть в лицо из-за скользких для блогера вопросов.





Некоторые известные персоны также раскритиковали Елену Блиновскую за её поведение и проекты. Например, Айза заявила: «Она хочет научить людей играть с другими, но при этом же зарабатывать на этом… Что?».