Елена Блиновская обеспеченна, но родственникам помогать не спешит!

Тетя Блиновской Галина Алцыбеева призналась, что не собирается обращаться за помощью к своей племяннице. Более того, она считает марафон родственницы мягко говоря «не эффективным», но на этот продукт доверчивые подписчики тратят свои кровные. Иногда дело доходит до того, что фолловеры отдают последнее из накопленных средств.

«Она сейчас высоко взлетела. Нам не помогает, очень богатая стала, вообще никакого контакта нет теперь. Она взлетела, а мы что? Мы — нет. Мой сын взял ипотеку и будет платить до 65 лет. Я никогда к ней не обращусь! Она мне не предлагала пройти марафон. Мы не верим в этот марафон, никто не верит. Она умеет хорошо говорить, может к любому подойти, с любым пообщаться. Даже мама ее не верит в эти марафоны», — рассказала 69-летняя Алцыбеева представителям прессы.

Сама же Блиновская не комментирует отношения со своими родственниками. Тем не менее, она более охотно рассказывает о преследовании ее со стороны правоохранительных органов. Якобы к ним обратились многочисленные участники купленного ранее марафона желаний от Елены Блиновской.

Сама же Блиновская на данный момент находится в Японии и уже с новой точки путешествия ответила на очередной слух о проверках, опровергая их.





«Я всегда говорю, что в нашей стране живут очень талантливые люди! Вот бы всю эту энергию направить на созидание. За последний час мне позвонило столько журналистов! Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — неправда. И, прежде чем размещать такие громкие заявления, сделайте хотя бы элементарную проверку фактов. Я на отдыхе, скоро вернусь домой».