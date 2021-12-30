В 2021 году Равшана Куркова рассказала о достижениях в развитии своего сына

Больше года Равшане удавалось скрывать от общественности любые подробности о своем новом статусе матери. Только в августе Куркова сообщила о том, что у нее есть сын. Кто является отцом ребенка актриса не рассказывает.





41-летняя Равшана Куркова с рождением ребенка не прониклась идеей заполонять ленту милыми сладкими щечками, а также процессом становления малыша. Но, все-таки некоторую информацию она выдает преданным фанатам:





«О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий. А я поделюсь, например, вот такими итогами: у Гаспара уже 8 зубов!

Мы поздравляем с Наступающим, желаем всем в Новом году побольше поводов для радости, богатырского здоровья, больших и маленьких шагов навстречу счастью, поставленным целям и новым победам! Ура! 2022», - написала в своем личном блоге Равшана Куркова.









Отметим, что в актерской среде ходили слухи об отношениях Равшаны Курковой з бизнесменом Сергеем Амаряном. Согласно одной из версии, пара рассталась недавно, но актриса категорически не желает комментировать вопрос касаемо личного фронта.





До этого Равшана была замужем дважды: с Семеном Курковым и Артемом Ткаченко. В первом браке актриса забеременела, но малышу не суждено было родиться.