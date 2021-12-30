В 2021 году Равшана Куркова рассказала о достижениях в развитии своего сына
30.12.2021 23:03 / Интернет / Прочли: 433 человек
Несколько месяцев назад российская актриса и продюсер Равшана Куркова познакомила подписчиков со своим годичным сыном Гаспаром. С тех пор артистка часто делится новостями и достижениями в развитии своего наследника.
Больше года Равшане удавалось скрывать от общественности любые подробности о своем новом статусе матери. Только в августе Куркова сообщила о том, что у нее есть сын. Кто является отцом ребенка актриса не рассказывает.
41-летняя Равшана Куркова с рождением ребенка не прониклась идеей заполонять ленту милыми сладкими щечками, а также процессом становления малыша. Но, все-таки некоторую информацию она выдает преданным фанатам:
«О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий. А я поделюсь, например, вот такими итогами: у Гаспара уже 8 зубов!
Мы поздравляем с Наступающим, желаем всем в Новом году побольше поводов для радости, богатырского здоровья, больших и маленьких шагов навстречу счастью, поставленным целям и новым победам! Ура! 2022», - написала в своем личном блоге Равшана Куркова.
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Отметим, что в актерской среде ходили слухи об отношениях Равшаны Курковой з бизнесменом Сергеем Амаряном. Согласно одной из версии, пара рассталась недавно, но актриса категорически не желает комментировать вопрос касаемо личного фронта.
До этого Равшана была замужем дважды: с Семеном Курковым и Артемом Ткаченко. В первом браке актриса забеременела, но малышу не суждено было родиться.
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