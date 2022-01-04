В 2022 году Многие Звезды российского шоу-бизнеса уехали из заснеженной столицы отдыхать за границу
04.01.2022 10:53 / Шоу-бизнес / Прочли: 212 человек
Многие звезды российского шоу-бизнеса решили на новогодние праздники отправиться подальше от заснеженной столицы куда-нибудь в жаркие страны. Каждый из которых отправлял своим фанатам взгляд на свои апартаменты, яства и другие атрибуты своей шикарной жизни.
Популярный блогер и телеведущая Ида Галич с каждым годом покоряет все новые и новые вершины в карьере, но на новогодние праздники брюнетка решила полностью окунуться в волшебный новогодний период и насладиться отдыхом сполна. 31-летняя девушка поделилась со своими подписчиками видами с окна своего шикарного номера отеля в Дубае. Там Ида поселилась вместе с подругой, огромный номер был с двумя спальнями и респектабельной гостиной.
40-летний Родион Газманов отправился отдыхать в Стамбул, со своего шикарного номера в отеле «Four Seasons» артист показал кадры интерьера, в котором проведет ближайшие дни.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» улетела отдыхать на Мальдивы. Там Ксения Бородина решила перевести дух и отдохнуть от бесчисленных скандалов и разборок со своим бывшим супругом Курбаном Омаровым. 38-летняя брюнетка поселилась в одном из бунгало на берегу океана.
Но, больше всего всех удивила ведущая «Дом-2» Ольга Орлова, которая отправилась в Антарктиду.
«Это была моя мечта – побывать в Антарктиде! Красота вокруг просто завораживает! Пятьдесят оттенков белого и сто оттенков голубого. А за моей спиной Южный полярный круг», - поделилась впечатлениями Ольга Орлова.
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