Срочно, в 2022 году Алла Пугачева продает свой замок за миллиард
01.10.2022 21:40 / Шоу-бизнес / Прочли: 1951 человек
На днях стало известно о том, что Алла Борисовна решила продать свой замок в деревне Грязь. Возможно, это связано с окончательным переездом из России к своему мужу, Максиму Галкину.
На данный момент в замке в деревне Грязь приживает внук Примадонны, Никита Пресняков. Молодой человек проживает там и присматривает за имуществом, за которое 73-летняя Алла Пугачева хочет получить порядка одного миллиарда.
Стоит отметить, что продать имущество пока не выходит, не нашелся еще такой покупатель, готовый выложить столь кругленькую сумму за недвижимость.
Стало известно о том, что Примадонна на днях вместе с детьми улетела из России из аэропорта Внуково. Обратных билетов певица не резервировала, а за частный рейс вылета из РФ оплатила немалую сумму. На данный момент не известно, будет ли возвращаться знаменитость со своей семьей обратно либо же покинула страну навсегда?
Преданные поклонники надеялись, что Примадонна останется в России хотя бы на церемонию погребения лучшего друга – Бориса Моисеева, который скончался 27 сентября в своей квартире. К сожалению, этого не произошло, Алла Борисовна ограничилась помощью в организации прощальной церемонии и уехала к своему мужу в Израиль.
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Ранее в сети интернет появлялась информация о том, что Примадонна запросила все необходимые данные у педагогов и медицинского персонала учебного заведения, куда пошли заниматься ее дети-близнецы. Это указывает на то, что возможно продолжать учиться наследники будут уже за рубежом.
Напомним, что Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16 сентября 2022 года.
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