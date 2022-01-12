Победитель «Ледникового периода» впервые стал отцом

26-летний Федор Федотов опубликовал фото в социальной сети, на которой он держит новорожденную малышку, имя которой не стал скрывать. Родители нарекли малышку Ульяной. Кроме этого Федор Федотов обратился в своей публикации к жене со словами благодарности:





«Я восхищаюсь тобой. Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. Я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя. Я люблю тебя, но хотел бы любить еще больше, если это возможно. Я горжусь тобой, преклоняюсь, удивляюсь, учусь у тебя каждый день. Волшебница, герой, птица, кошка, красавица, победительница, бесстрашная и прекрасная. Единственная.







Самый героический герой из всех героев на свете. Спасибо тебе за все. За эту жизнь, за новую жизнь, за нашу дружбу, за эту любовь, за твои силы и терпение, за твою доброту, за твое великое сердце, за самые чистые и самые небесные глаза на свете. У меня не хватает слов. За всю жизнь я не смогу сказать тебе всего, что должен, не смогу дать столько любви и нежности, сколько должен. Но я попробую. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю», — написал он в личном блоге.





Федор поженился с Настей в мае 2021 года. Известно, что она актриса и начинающий режиссер, но на данный момент она взяла паузу в связи с декретным отпуском.

А вот супруг, наоборот, работает одновременно в нескольких проектах, а также выиграл в шоу «Ледниковый период», где выступал вместе с фигуристкой Татьяной Волосожар.



