Анна Калашникова: я не являюсь биологической матерью плода от суррогатной матери
Музыкальный исполнитель Анна Калашникова и Иван Семенов обратились за помощью оказания услуг суррогатной матери. Все шло достаточно хорошо, и влюбленная пара должна была вскоре стать счастливыми родителями. Однако, что-то пошло не по плану.
Женщина, ставшая суррогатной материю неожиданно для
пары, пропала. Анна арендовала для Анастасии, которая вынашивает малыша Анны и
Ивана, отдельное жилище. Но там девушка не появляется, на звонки она не
отвечает.
«Она не берет трубку и вообще ведет себя очень
странно. Когда я потеряла малыша в 2017 году, забеременеть больше не
получалось. Появился страх, что я опять потеряю ребенка из-за стресса. Но,
второго ребенка очень хотелось», - призналась Калашникова.
О причине внезапного исчезновения суррогатной матери
Анна Калашникова догадывается. Возможно, Анастасия обманным путем заполучила
деньги, а когда ее попросили сдать тест на материнство, у женщины возникли
множество дополнительных и весьма странных вопросов: «А это правда чужой
ребенок?», «А можно ли вступать в интимную связь во время беременности?».
Гинеколог предположил, что, возможно, Анастасия носит под сердцем не ребенка
Анны. Об этом поделилась теледива в прямом эфире на Первом канале в телепередаче
«На самом деле».
И на самом деле все так и оказалось. «Тест показал,
что я не являюсь биологической матерью данного плода!», - призналась Анна.
Иван и Анна признались, что девушке заплатили
кругленькую сумму, а также обеспечивали всем необходимым: жилье, вещи,
медицинское сопровождение, отдых.
«Я сбилась с ног, пока нашла кандидата для суррогатной
матери. Больше года заняли поиски кандидата. Настя мне понравилась сразу, она очень
добрая и милая, у нее уже есть ребенок, дочь. Я сперва заплатила ей 3 миллиона
рублей, а за роды она бы получила еще 3 миллиона! Помимо всего этого она
получала по 100 тысяч рублей на жилье, еду и прочие мелкие расходы!», -
призналась звезда.
Анна Калашникова заявила, что просто так это не
оставит и будет разбираться в такой запутанной истории до конца!