Анна Калашникова: я не являюсь биологической матерью плода от суррогатной матери

Женщина, ставшая суррогатной материю неожиданно для пары, пропала. Анна арендовала для Анастасии, которая вынашивает малыша Анны и Ивана, отдельное жилище. Но там девушка не появляется, на звонки она не отвечает.

«Она не берет трубку и вообще ведет себя очень странно. Когда я потеряла малыша в 2017 году, забеременеть больше не получалось. Появился страх, что я опять потеряю ребенка из-за стресса. Но, второго ребенка очень хотелось», - призналась Калашникова.

О причине внезапного исчезновения суррогатной матери Анна Калашникова догадывается. Возможно, Анастасия обманным путем заполучила деньги, а когда ее попросили сдать тест на материнство, у женщины возникли множество дополнительных и весьма странных вопросов: «А это правда чужой ребенок?», «А можно ли вступать в интимную связь во время беременности?». Гинеколог предположил, что, возможно, Анастасия носит под сердцем не ребенка Анны. Об этом поделилась теледива в прямом эфире на Первом канале в телепередаче «На самом деле».

И на самом деле все так и оказалось. «Тест показал, что я не являюсь биологической матерью данного плода!», - призналась Анна.

Иван и Анна признались, что девушке заплатили кругленькую сумму, а также обеспечивали всем необходимым: жилье, вещи, медицинское сопровождение, отдых.

«Я сбилась с ног, пока нашла кандидата для суррогатной матери. Больше года заняли поиски кандидата. Настя мне понравилась сразу, она очень добрая и милая, у нее уже есть ребенок, дочь. Я сперва заплатила ей 3 миллиона рублей, а за роды она бы получила еще 3 миллиона! Помимо всего этого она получала по 100 тысяч рублей на жилье, еду и прочие мелкие расходы!», - призналась звезда.

Анна Калашникова заявила, что просто так это не оставит и будет разбираться в такой запутанной истории до конца!