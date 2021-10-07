В Афганистане провели мероприятия по случаю 20-летия операций Великобритании





Возложены венки в память о 457 британских военнослужащих, погибших в ходе конфликта.





Британские войска покинули Афганистан в конце августа, положив конец 20-летней войне.





«Боль никогда не проходит, - сказала Клэр Хилл, единственный сын которой Джеймс был убит в 2009 году. - Мы должны верить, что она действительно изменит ситуацию».





Война в Афганистане началась 7 октября 20 лет назад с авиаударов коалиции под руководством США по аэропортам и тренировочным лагерям террористов в ответ на террористические атаки 11 сентября в США.





В 07:30 по московскому времени состоялись две небольшие церемонии возложения венков, цель которых министерство обороны призвать воздать должное «мужеству и приверженности своего народа» в течение двух десятилетий конфликта.





Венки, посвященные погибшим в боях в Афганистане, возложены к Бастионному мемориалу в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире.





Тогда же был возложен венок к Мемориалу Ирака и Афганистана возле Министерства обороны в центре Лондона.





Сержант Piper Major Color Питер Грант, возглавлявший процессию в Стаффордшире, сказал, что служба была важным моментом для размышлений о том, что произошло в Афганистане.



