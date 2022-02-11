Вчера скончалась актриса Евгения Брик и уже известна причина смерти
11.02.2022 22:26 / Происшествия / Прочли: 951 человек
Журналистка Екатерина Гордеева сообщила трагическую новость – после продолжительной борьбы с болезнью умерла актриса Евгения Брик. Случилось все 10 февраля, женщине было всего 40 лет.
Была озвучена и причина смерти. После многолетней борьбы с онкологическим заболеванием умерла Евгения Брик. Длительный период она боролась с этим тяжелым недугом и проходила терапию в Лос-Анджелесе. Все это время ее поддерживал супруг Валерий Тодоровский, а также 12-летняя дочь.
Родственники подтвердили лишь факт смерти Евгении Брик, более никаких подробностей они не сообщали. Журналистка Катерина Гордеева призналась позже, что актриса до последнего скрывала факт своей продолжительной борьбы с недугом и все это время снималась в кино.
Евгения Брик окончила ГИТИС. Актриса снялась в более, чем 40 ролях. Самыми популярными стали: фильмы «Стиляги», «Темный мир: равновесие», а также сериалы «Оттепель», «Романовы» и «Садовое кольцо».
Евгения вела образ жизни, довольно-таки закрытый для человека ее профессии, в скандалах она не была замечена. Впервые Евгения побывала в Америке в 2008 году и влюбилась в эту местность, что решила там остаться жить. В США Евгения Брик также имела огромную популярность, а дочь артистки сыграла в сериале Netflix «ОА».
Катерина Гордеева в своей публикации, посвященной Евгении написала слова памяти о ней:
«10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых веселых, красивых, верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, чтобы кто-то обсуждал ее болезнь. У Жени осталась дочка Зоя, которую она безумно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Соболезнование им всех, огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь нужно будет выучиться жить без Жени. Светлая память», - так написала о трагической потери Евгении Брик Катерина Гордеева.
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