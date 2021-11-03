Талибан запрещает иностранную валюту в Афганистане 2021





«Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту в каждой своей торговле», - заявили талибы.

Экономика испытывает трудности из-за прекращения международной финансовой поддержки после того, как Талибан взял под свой контроль.

Доллар США широко используется на рынках Афганистана. Доллары также часто используются для торговли в районах, граничащих с соседями Афганистана, такими как Пакистан.

«Исламский Эмират поручает всем гражданам, лавочникам, торговцам, бизнесменам и широкой общественности отныне проводить все операции с афганцами и строго воздерживаться от использования иностранной валюты», - говорится в заявлении официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида, размещенного в Интернете.