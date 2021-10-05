Афганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцев





По данным Amnesty, девять бывших правительственных солдат сдались талибам, добавив, что убийства представляются военным преступлением.





Талибан отверг обвинения, заявив, что в отчете об амнистии показана только «одна сторона» истории.





Сообщество хазарейцев - третья по величине этническая группа Афганистана. В основном они исповедуют шиитский ислам и сталкиваются с длительной дискриминацией и преследованием в преимущественно суннитском Афганистане и Пакистане. Это второй раз, когда Талибан обвиняется в убийстве хазарейцев с тех пор, как эта группировка пришла к власти в августе.





По данным Amnesty, две другие жертвы предполагаемых убийств в провинции Дайкунди – это мирные жители, в том числе 17-летняя девушка, которая застрелилась, когда талибы открыли огонь по толпе семей солдат.



