После падения на лыжах умер известный актер Гаспар Ульель





Врачи университетского центра Гренобля приложили максимум усилий, но все попытки были напрасны.

«Гаспар погиб в результате несчастного случая при катании на лыжах», - об этом сообщают в ВГMTV. В результате столкновения с других лыжником звезда фильма «Долгая помолвка» получил тяжелейшую черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью.

Актер был в отношениях с моделью Гаэль Пьетри еще с 2013 года, также остался сын, которому в феврале исполнится шесть лет.