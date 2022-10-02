В 2022 году Кайли Дженнер в полупрозрачном платье на Неделе моды в Париже

Кайли Дженнер быстро занимает центр всеобщего внимания на Неделе моды в Париже. После нескольких ошеломляющих выходов на главные показы, магнат макияжа представила свой культовый стиль на гала-концерте The BoF 500 в отеле Shangri-La в субботу (1 октября). В потрясающем ансамбле из прозрачного черного кружева Кайли стала звездой знаменитого мероприятия, в котором участвуют элитные члены The BoF 500, формирующие мировую индустрию моды.





Всего за несколько недель до того, как она покорила вечер французской моды, Кайли была занята укреплением своей короны любящей матери, подготовив своей дочери и племянницам поездку в самое счастливое место на Земле! Звезда реалити-шоу была замечена в Диснейленде вместе с 4-летней Сторми и кузенами Сторми — 4-летней Чикаго Уэст, 5-летней Дрим Кардашьян, и 4-летней Тру Томпсон — 15 сентября, держась за руки с четырьмя малышами, пока они шли по парку развлечений, одевшись в свое лучшее снаряжение в стиле Микки Мауса!





Между тем, Кайли недавно прокомментировала отсутствие младшего своего ребенка, которого не видели в клипе Диснейленда: ее новорожденного мальчика! На прошлой неделе она заглянула на шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом и рассказала, что все еще не готова объявить имя своего 7-месячного сына после того, как она и его отец, Трэвис Скотт решили, что их первоначальное прозвище «Волк» не совсем подходит.





Кайли, которая также воспитывает дочь Сторми с Трэвисом, продолжила, что родители не называют больше свой комочек радости «Волком», но они пока не готовы делиться с публикой другим именем, поскольку, похоже, у них все еще есть вопросы на этот счет.





«Трэвис любит… однажды сказать что-то вроде такого: «Ооо, это имя довольно крутое» и снова изменит мнение на этот счет», — объяснила звезда реалити-шоу. «Так что мы просто официально не собираемся менять его до тех пор, пока…точно не будем уверенны, что выбрали именно правильное имя сыну».

Однако к концу сегмента Кайли призналась, что они «сосредоточились» на одном имени. И когда Джеймс спросил, назвали ли ее сына в честь животного, Кайли ответила, что это не так.

«Огромный эксклюзив!» — воскликнул Джеймс.