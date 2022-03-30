Беспокоиться в непростое время: как перестать это делать

Тревога – естественное чувство, но вместе с тем не особо приятное. В настоящее время, когда событий происходит много, когда ситуация быстро меняется, даже самый психологически стойкий человек может начать нервничать и беспокоиться.

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