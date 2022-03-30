Беспокоиться в непростое время: как перестать это делать
30.03.2022 09:56 / Общество / Прочли: 983 человек
Тревога – естественное чувство, но вместе с тем не особо приятное. В настоящее время, когда событий происходит много, когда ситуация быстро меняется, даже самый психологически стойкий человек может начать нервничать и беспокоиться.
Его это, безусловно, не будет радовать, он будет думать, как изменить ситуацию.
Последнее, к счастью, возможно. Чтобы меньше тревожиться по каждому поводу, не вздрагивать от любой новости, индивиду необходимо следовать нескольким рекомендациям.
Вспомнить о близких
Они есть у каждого. Вместо изучения новостей, анализа бесконечного потока информации необходимо подумать о родных, о том, как можно с ними сблизиться, сплотиться. Возникшие идеи непременно нужно воплотить в реальность. Это позволит и отвлечься, и положительные эмоции хотя бы в небольшом количестве получить.
Медитировать
Для этого необходимо выбрать укромное место, где беспокоить никто не будет. Человеку стоит прислушаться к своему дыханию, постараться сделать его ровным, медленным. Можно закрыть глаза, представить какой-нибудь расслабляющий сценарий. Такая практика позволит отвлечься от неприятных мыслей, привести свое душевное состояние в порядок.
Посвящать время себе
Не стоит ни при каких обстоятельствах пренебрегать заботой о себе. Человеку стоит заниматься хобби, возвращаться хотя бы мысленно к тому, что ему нравится, что его вдохновляет. Это позволит переключиться, успокоиться, расслабиться. Нервной системе это пойдет на пользу.
Не читать новости
Это занятие не является полезным, а вот силы и энергию отнимает. Обо всем самом главном все вокруг и так будут говорить, поэтому индивид едва ли пропустит что-то очень важное. Ему не стоит тратить часы, перегружать свой мозг, свою нервную систему лишними сведениями. В таком случае он не будет лишний раз тревожиться.
Все эти простые способы являются действенными. С их помощью можно без труда освободить себя от переживаний и сильных негативных эмоций.
Последнее, к счастью, возможно. Чтобы меньше тревожиться по каждому поводу, не вздрагивать от любой новости, индивиду необходимо следовать нескольким рекомендациям.
Вспомнить о близких
Они есть у каждого. Вместо изучения новостей, анализа бесконечного потока информации необходимо подумать о родных, о том, как можно с ними сблизиться, сплотиться. Возникшие идеи непременно нужно воплотить в реальность. Это позволит и отвлечься, и положительные эмоции хотя бы в небольшом количестве получить.
Медитировать
Для этого необходимо выбрать укромное место, где беспокоить никто не будет. Человеку стоит прислушаться к своему дыханию, постараться сделать его ровным, медленным. Можно закрыть глаза, представить какой-нибудь расслабляющий сценарий. Такая практика позволит отвлечься от неприятных мыслей, привести свое душевное состояние в порядок.
Посвящать время себе
Не стоит ни при каких обстоятельствах пренебрегать заботой о себе. Человеку стоит заниматься хобби, возвращаться хотя бы мысленно к тому, что ему нравится, что его вдохновляет. Это позволит переключиться, успокоиться, расслабиться. Нервной системе это пойдет на пользу.
Не читать новости
Это занятие не является полезным, а вот силы и энергию отнимает. Обо всем самом главном все вокруг и так будут говорить, поэтому индивид едва ли пропустит что-то очень важное. Ему не стоит тратить часы, перегружать свой мозг, свою нервную систему лишними сведениями. В таком случае он не будет лишний раз тревожиться.
Все эти простые способы являются действенными. С их помощью можно без труда освободить себя от переживаний и сильных негативных эмоций.
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