Уже скоро интернет Илона Маска сможет заменить GPS





Исследователи использовали сигналы шести спутников Starlink, чтобы определить местоположение на Земле с точностью до 8 метров. Что интересно, авторам работы не понадобилась помощь SpaceX. Они подчеркнули, что у них не было доступа к фактическим данным, передаваемых через спутники. Исследователи распоряжались только информацией, связанной с местоположением и движением аппаратов.





Инженеры объяснили, что перехватили сигнал, а затем разработали сложные алгоритмы для определения местоположения.





Стоит отметить, что точность их метода не дотягивает до GPS. В последней системе она составляет 0,3-5 метров. Правда, исследователи рассказали, что смогли определять местоположение с точностью до 5 метров, используя наземные мобильные сигналы.



