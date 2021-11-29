Виктор Дробыш вступил в очередной конфликт с Филиппом Киркоровым
29.11.2021 19:30 / Шоу-бизнес / Прочли: 245 человек
Филипп Киркоров оставил гневный комментарий под видео Виктора Дробыша, в котором он негативно отзывается в адрес поп-короля. Это не первый подобный случай, продюсер и певец конфликтуют уже давно.
Обе знаменитости давно прославились своенравным характером. И Филипп Киркоров, и Виктор Дробыш за острым словцом не лезут в карман.
На этот раз причина разборок мэтров шоу-бизнеса стала передача «Звезда в ответе» с телеведущей Идой Галич. На телеканале МУЗ-ТВ показали нарезку высказываний разных времен со стороны продюсера в адрес поп-короля.
Вот, например, один вариант из таких речей:
«Филиппу нужно переходить в цирк какой-то. Он, кстати, здоровый высокий парень. Я могу предложить ему работать охранником или убирать квартиру!», - так звучит один из перлов Виктора Дробыша.
Киркоров, естественно, не стал молчать на такое высказывание.
«Даже так ненавидев меня не представляю себе, как можно такое произнести?! Все в мире имеет свой предел и меру. Забудь мое имя! Даже по прошествии лет с тобой не буду здороваться – ты для меня умер! Для меня этого человека не существует! Ты умер! А это был большой миг маленького человека!», - бурно отреагировал Киркоров.
Но и на это продюсеру нашлось что сказать:
«Какой смелый парень, я аж вспотел! Так нельзя хамить», - заулыбался продюсер.
Комментарии для журналистов по данному конфликту Виктор Дробыш отказался давать. Сказал лишь коротко:
«Пусть досмотрит до конца! Мы с этим вопросом покончили!», - посоветовал Дробыш сделать Киркорову.
Перед этим конфликтов Виктор Дробыш не смог промолчать снова уже несколько месяцев назад, когда Филипп Киркоров вместе с блогеров Давой и несколькими полуголыми мужчинами явились на красную ковровую дорожку премии МУЗ-ТВ. Продюсер сказал, что Киркоров зарывает свой талант, пытаясь выехать за счет более молодых и талантливых артистов.
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