Виктор Дробыш вступил в очередной конфликт с Филиппом Киркоровым

Обе знаменитости давно прославились своенравным характером. И Филипп Киркоров, и Виктор Дробыш за острым словцом не лезут в карман.

На этот раз причина разборок мэтров шоу-бизнеса стала передача «Звезда в ответе» с телеведущей Идой Галич. На телеканале МУЗ-ТВ показали нарезку высказываний разных времен со стороны продюсера в адрес поп-короля.

Вот, например, один вариант из таких речей:

«Филиппу нужно переходить в цирк какой-то. Он, кстати, здоровый высокий парень. Я могу предложить ему работать охранником или убирать квартиру!», - так звучит один из перлов Виктора Дробыша.

Киркоров, естественно, не стал молчать на такое высказывание.

«Даже так ненавидев меня не представляю себе, как можно такое произнести?! Все в мире имеет свой предел и меру. Забудь мое имя! Даже по прошествии лет с тобой не буду здороваться – ты для меня умер! Для меня этого человека не существует! Ты умер! А это был большой миг маленького человека!», - бурно отреагировал Киркоров.

Но и на это продюсеру нашлось что сказать:

«Какой смелый парень, я аж вспотел! Так нельзя хамить», - заулыбался продюсер.

Комментарии для журналистов по данному конфликту Виктор Дробыш отказался давать. Сказал лишь коротко:

«Пусть досмотрит до конца! Мы с этим вопросом покончили!», - посоветовал Дробыш сделать Киркорову.

Перед этим конфликтов Виктор Дробыш не смог промолчать снова уже несколько месяцев назад, когда Филипп Киркоров вместе с блогеров Давой и несколькими полуголыми мужчинами явились на красную ковровую дорожку премии МУЗ-ТВ. Продюсер сказал, что Киркоров зарывает свой талант, пытаясь выехать за счет более молодых и талантливых артистов.