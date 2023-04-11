Родитель Филиппа Киркорова решил подать на развод

Новость о том, что Бедрос Киркоров разводится после 26 лет супружеской жизни с Людмилой Смирновой была таким шоком для пользователей сети интернет, что до сих пор не утихают разговоры, что же послужило причиной для столь категоричного решения. Похоже, что и сама Людмила до конца не понимает, что же произошло?





«Я ничего не знаю! Он со мной не разговаривает!», - прокомментировала сложившуюся ситуацию Людмила.





Сам Бедрос Филиппович признается, что встретил новую любовь…Возможно, это работница медицинской отрасли, ведь совсем недавно мужчина попал в больницу, где ему потребовалось оперативное вмешательство.





Во втором браке с Людмилой Смирновой у пары родилась дочь. К сожалению, ребенок родился недоношенным в 2002-м году и спустя неделю умер. Бедрос Филиппович с Людмилой тяжело переживали утрату единственной дочери, которую видели лишь в кювезе для недоношенных деток интенсивной терапии роддома. Несмотря на все испытания Людмила больше четверти века прожила с мужем и поддерживала его.





Слухи о расставании пары ходили уже несколько лет. Дело в том, что последние два года Бедрос Филиппович находился в Москве рядом со своим сыном. Он помогал ему во всем профессиональных вопросах, а также общался с двумя внуками. В это время Людмила проживает в Великом Новгороде.





Сам Филипп Киркоров замечал, что между родным отцом и его женой в последнее время возникло много недоразумений и разногласий, но не вмешивается в личную жизнь родного отца, считая, что он вправе сам разобраться в своей личной жизни.