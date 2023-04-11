Родитель Филиппа Киркорова решил подать на развод
11.04.2023 19:18 / Шоу-бизнес / Прочли: 1026 человек
Новость о том, что 90-летний отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров решит развестись со своей супругой, Людмилой Смирновой повергла многих в шок. Никто даже не мог подумать, что он решится на такой отчаянный шаг в таком почтенном возрасте…
Новость о том, что Бедрос Киркоров разводится после 26 лет супружеской жизни с Людмилой Смирновой была таким шоком для пользователей сети интернет, что до сих пор не утихают разговоры, что же послужило причиной для столь категоричного решения. Похоже, что и сама Людмила до конца не понимает, что же произошло?
«Я ничего не знаю! Он со мной не разговаривает!», - прокомментировала сложившуюся ситуацию Людмила.
Сам Бедрос Филиппович признается, что встретил новую любовь…Возможно, это работница медицинской отрасли, ведь совсем недавно мужчина попал в больницу, где ему потребовалось оперативное вмешательство.
Во втором браке с Людмилой Смирновой у пары родилась дочь. К сожалению, ребенок родился недоношенным в 2002-м году и спустя неделю умер. Бедрос Филиппович с Людмилой тяжело переживали утрату единственной дочери, которую видели лишь в кювезе для недоношенных деток интенсивной терапии роддома. Несмотря на все испытания Людмила больше четверти века прожила с мужем и поддерживала его.
Слухи о расставании пары ходили уже несколько лет. Дело в том, что последние два года Бедрос Филиппович находился в Москве рядом со своим сыном. Он помогал ему во всем профессиональных вопросах, а также общался с двумя внуками. В это время Людмила проживает в Великом Новгороде.
Сам Филипп Киркоров замечал, что между родным отцом и его женой в последнее время возникло много недоразумений и разногласий, но не вмешивается в личную жизнь родного отца, считая, что он вправе сам разобраться в своей личной жизни.
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