Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими реалити-шоу «Выжить в Дубае»

На проекте соберут две команды: в первую будут входить звезды российского шоу-бизнеса, а во вторую – простые люди из народа, которые ни разу не были за границей. Кто будет жить в шикарных условиях, а кто выживать и мечтать о глотке воды – решат во время испытаний на прочность! Организаторы подчеркивают, что звезды и люди из народа будут участвовать на равных условиях – никаких поблажек и скидок…





Павел Воля уже высказался о грядущем проекте, находясь в предвкушении предстоящего:

«Мой родной канал ТНТ каждый год удивляет зрителей разными реалити-шоу, и наши продюсеры вместе с сотнями звезд шоу-бизнеса и народной командой, состоящей из людей, которые находят в себе смелость поучаствовать в экспериментах на телевидении, исколесили уже половину планеты. Но на этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звезд вы еще не видели», — сказал шоумен.





Ляйсан Утяшева также с нетерпением ждет начала нового реалити-шоу, ведь это первый проект, в котором она будет работать вместе с мужем.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Каждый из супругов часто дают публичные комментарии относительно секретов своего союза, советов отношения к своему партнеру.





Фото публикации: соц. сети Ляйсан Утяшевой.

