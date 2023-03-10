Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими реалити-шоу «Выжить в Дубае»
10.03.2023 22:14 / Шоу-бизнес / Прочли: 1011 человек
Канал ТНТ объявил о съемках нового реалити-шоу «Выжить в Дубае». Ведущими проекта станут семейная чета Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Участники шоу будут не только расслабляться в роскошных отелях, но и выживать в диких условиях раскаленной пустыни.
На проекте соберут две команды: в первую будут входить звезды российского шоу-бизнеса, а во вторую – простые люди из народа, которые ни разу не были за границей. Кто будет жить в шикарных условиях, а кто выживать и мечтать о глотке воды – решат во время испытаний на прочность! Организаторы подчеркивают, что звезды и люди из народа будут участвовать на равных условиях – никаких поблажек и скидок…
Павел Воля уже высказался о грядущем проекте, находясь в предвкушении предстоящего:
«Мой родной канал ТНТ каждый год удивляет зрителей разными реалити-шоу, и наши продюсеры вместе с сотнями звезд шоу-бизнеса и народной командой, состоящей из людей, которые находят в себе смелость поучаствовать в экспериментах на телевидении, исколесили уже половину планеты. Но на этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звезд вы еще не видели», — сказал шоумен.
Ляйсан Утяшева также с нетерпением ждет начала нового реалити-шоу, ведь это первый проект, в котором она будет работать вместе с мужем.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Каждый из супругов часто дают публичные комментарии относительно секретов своего союза, советов отношения к своему партнеру.
Фото публикации: соц. сети Ляйсан Утяшевой.
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