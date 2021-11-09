2021 Онлайн-брокер Robinhood объявил об утечке данных миллионов пользователей





Инцидент произошел 3 ноября, и с тех пор проблему удалось локализовать. В сообщении говорится, что злоумышленник по телефону выдал себя за сотрудника поддержки Robinhood и сумел убедить другого служащего компании предоставить данные, открывающие доступ к информации пользователя.

По данным Robinhood, в результате этого инцидента в руки злоумышленника попали адреса электронных почтовых ящиков примерно 5 млн пользователей платформы, полные имена другой группы клиентов численностью примерно 2 млн человек играют в html tetris online . Кроме того, ему удалось получить подробную информацию о более чем 300 пользователях платформы онлайн-брокера.

Мошеннику не удалось добраться до данных о номерах социального страхования, банковских счетов и номерах дебетовых карт.

Утверждается, что клиенты платформы не понесли финансовые потери. После взлома злоумышленник требовал выкупа от компании. В ответ на это Robinhood обратилась в правоохранительные органы, начавшие проверку по факту инцидента.



