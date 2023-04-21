Рита Дакота объявила о своей помолвке с давним бойфрендом
21.04.2023 19:29 / Интернет / Прочли: 1145 человек
Вчера певица Рита Дакота порадовала своих поклонников в социальной сети неожиданной новостью – ее давний бойфренд Федор Белоглай сделал ей предложение руки и сердца.
В своем блоге Рита Дакота опубликовала фотографию, на которой крупным планом изображена ее рука со сверкающим обручальным кольцом на безымянном пальце.
«Я сказала «да», но не сразу. Принимаю поздравления!», - подписала снимок Рита.
Поклонники давно ждали этого момента от пары, ведь они жили вместе уже достаточно длительный период. И вот этот долгожданный день настал, восторженные фанаты сразу же устремились в раздел комментариев под постом, чтобы поздравить с долгожданным решением.
Напомним, что Рита Дакота уже была замужем. Первый брак был с певцом Владом Соколовским, в этих отношениях родилась дочь Мия. Расставались они достаточно тяжело, ведь причиной послужили измены Влада, а окончательное решение было принято, когда дочери было всего девять месяцев. На данный момент между бывшими нет обид, они смогли наладить отношения ради совместного ребенка. На данный момент Влад Соколовский также находится в отношениях и воспитывают уже второго, совместного ребенка. Недавно Влад вместе с сыном и невестой приезжали к Рите Дакоте в гости.
Стоит отметить, что Рита Дакота еще два года назад и слышать ничего не хотела о помолвках и свадьбах. Объясняла все это тем, что и она сама, и Федор уже были в браке, устраивали грандиозные свадебные гуляния, а заканчивалось все не на самой доброй ноте.
Однако недавно пара решила сесть и обсудить видение своего будущего, после дискуссии было принято решение пожениться!
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